Il giornalismo piange Gualtiero Forniz

Per decenni a capo delle pagine sportive pordenonesi del Messaggero Veneto, è stato un riferimento per molti cronisti

PORDENONE. Ci sono storie e notizie che non si trovano cercandole su Google. Abitano nei cuori e nei ricordi di chi le ha vissute, rimpiangendo magari di non averle per tempo tramandate a dovere.

Una è la vita di Gualtiero Forniz, giornalista di Pordenone per decenni a capo della locale sezione sportiva del Messaggero Veneto, deceduto a poche ore dal Natale a 88 anni.

Abitava a Pordenone in via Cavallotti, nello stabile che aveva ospitato, fino a inizio anni Novanta, la redazione del quotidiano, poi trasferita in via Oberdan, via Colonna e ora via Molinari.

Viveva all’epoca in linea d’aria, Gualtiero, in una dimensione tutta sua che prevedeva una fugace discesa a terra solo per passare dal piano alto della sua dimora a quello della redazione.

Con una, importante, eccezione: lo stadio e velodromo Bottecchia, teatro delle gesta del Pordenone calcio e dei campioni del ciclismo, da Coppi e Bartali a Moser e Saronni fino a Chiappucci, Bugno e a tutte le altre stelle e alle rivalità che l’hanno “rapito” nel corso degli anni.

Al Bottecchia Gualtiero andava di persona, non c’erano santi (e al Palamarmi per l’hockey, che all’epoca era in serie A, pure). Voleva e sentiva di dover raccontare in prima persona quello che vedeva con i propri occhi. Era obiettivo e per nulla disposto a compromessi. Lodava quando c’era da lodare, bastonava senza mezze misure quando era il caso di farlo.

Per basket e volley, invece, discipline in cui all’epoca Pordenone vantava squadre di A2 e A1, contava a occhi chiusi sui fidati Dario Darduin, ancora oggi prezioso collaboratore del Messaggero Veneto, e Valdi Conte.

Gualtiero viveva e lavorava in un giornalismo romantico che non esiste più. Gli articoli dei collaboratori arrivavano per Posta, le pagine si inviavano disegnate, col telefax appena inventato.

Aveva tre comandamenti: Passione, Professionalità, Precisione.

Passione: la sua giornata non aveva orario. Si snodava lungo il binario casa-redazione-casa e la stazione di mezzo era la più casa di tutte. I tempi li dettava la cronaca, non il contratto di lavoro. Era pagato per scrivere le notizie di sport su un quotidiano e intendeva la parola “quotidiano” nell’accezione oraria più ampia del termine.

Professionalità: Gualtiero ha vissuto la transizione fra macchine per scrivere e computer. A questi ultimi, sulle prime, è stato allergico, per poi abbracciare la nuova tecnologia quando si è reso conto (a malincuore) che garantiva più possibilità. E che, soprattutto, senza quella, non avrebbe potuto continuare a governare il suo settore.

Il meglio, però, lo aveva dato prima, quando le fotografie non si importavano trascinandole col mouse in un ingombro a video. Si spedivano alla redazione centrale in treno, dentro una busta con dietro le indicazioni per l’ingombro che avrebbero dovuto occupare in pagina.

Ecco, Gualtiero disegnava quella pagina e, sul retro delle foto sviluppate e stampate a tempo di record da quell’altra colonna portante del giornalismo pordenonese che è stato Aldo Missinato (perché non è stato solo fotografo, Aldo, ma fotoreporter, esattamente come oggi il figlio Michele, per lo stesso giornale), scriveva a penna le misure. Fino al secondo decimale dei millimetri, naturalmente.

Precisione: nelle foto, nei testi, in tutto ciò che doveva finire sul giornale Gualtiero era intransigente ed esigeva rigore. A volte in modo maniacale.

Poteva telefonarti a casa, giorno o notte che fosse, per sciogliere un dubbio sul numero di consonanti dell’ultima riserva ungherese di una squadra di basket invitata a un torneo internazionale al Forum. Riserva che non era nemmeno entrata, ma compariva in tabellino.

Sul momento lo criticavi (eufemismo), ma poi finivi per apprezzarne l’estremo rispetto per la sacralità di ciò che finisce sul giornale e, attraverso esso, ai lettori.

Rarissime, nel corso degli anni, le imprecisioni. Dolorosissime, in questi casi, le precisazioni.

Poi il giornalismo è cambiato, la carriera di Gualtiero è terminata e il giornalista ha lasciato spazio all’uomo, riferimento per i familiari, la figlia e soprattutto gli adorati nipoti. Da quel momento mai una presenza ingombrante al giornale, mai una visita o una telefonata che avrebbero distolto i giornalisti dai loro compiti. Se lo chiamavi rispondeva. Ma non faceva agli altri ciò che non aveva voluto, per anni, che gli altri facessero a lui: fargli perdere tempo.

Vi fu incredulità e tristezza, quando dopo una vita cedette all’anagrafe e si congedò dal Messaggero Veneto. Ma Gualtiero aveva seminato bene, prima di lasciare la stazione centrale della sua vita sul mono-binario. E tante delle persone che scrivono ancora oggi sul giornale sono figlie del suo modo di lavorare e delle sue lezioni, impartite spesso in modo ignaro, con l’esempio, prima ancora che con le parole.

No, ci sono storie che non puoi trovare attraverso una ricerca su Google. Te le possono raccontare le persone.

Come me, in questo caso, che nel 1988, quando entrai per la prima volta al Messaggero Veneto, in via Cavallotti, da studente in giurisprudenza innamorato di sport e giornalismo, fui ricevuto proprio da lui.

Che oggi saluto, al sedicesimo anno da capo della “sua” redazione pordenonese, con tanta gratitudine.

-----

Gualtiero Forniz lascia la figlia Paola con Claudio, gli adorati nipoti Piero, Marta, con Enrico e la piccola Agata, la sorella Maria Teresa e i parenti tutti. I funerali si terranno lunedì 27 dicembre alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di San Giorgio a Pordenone. Non fiori, ma eventuali offerte alla Via di Natale. La famiglia ha voluto rivolgere un particolare ringraziamento alla dottoressa Caterina Liut per la sensibilità e la professionalità dimostrate e a Evgenia e Anita per le amorevoli cure prestate.