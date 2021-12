Covid, addio eventi a Pordenone: dopo il concerto di Capodanno in piazza, saltano i falò

PORDENONE. Nonostante le restrizioni messe in campo per contenere l’aumento dei contagi da Covid-19, alla luce delle disposizioni ministeriali per l'emergenza sanitaria in corso, alcuni appuntamenti del Natale a Pordenone sono stati annullati.

Dopo l’annullamento del Concertone di Capodanno in piazza XX Settembre per il parere contrario delle autorità competenti, l’amministrazione sarà costretta a cancellare anche tutti i falò epifanici in programma il 5 gennaio 2022: quello alla parrocchia di San Francesco d’Assisi in Borgo Cappuccini, così come quello dell’Ads San Gregorio nel parcheggio di Pordenone Fiere SpA in Viale Treviso, dell’Associazione Festa in Piassa al Villanova Skate Park e della parrocchia dei Santi Ilario e Taziano di Torre.

Le restrizioni riguardano in generale tutti gli eventi di grande richiamo, comprendendo con essi anche l’evento della Befana vien giù dal Campanile previsto il 6 gennaio 2022 in piazza San Marco, che non si terrà più.

Revocata anche la Fanfara dei Bersaglieri in centro città per la Giornata del tricolore il pomeriggio di venerdì 7 gennaio 2022.

Gli altri appuntamenti nelle arene delle piazze e nei locali al coperto sono confermati, come rimangono aperte le Casette presenti in piazza XX Settembre, in piazza Risorgimento e in piazza della Motta.