Dopo due anni di stop per la pandemia le Frecce sono tornate a colorare il cielo di Lignano

LIGNANO. «Dopo due anni di stop tornare a esibirci ufficialmente a Lignano è stato molto piacevole. È stato un gran ritorno. Noi di fatto a Lignano veniamo a fare l’addestramento durante l’inverno ma non poterci esibire qui per due anni è stato davvero un peccato perché non dare soddisfazione agli spettatori friulani dopo che ci hanno supportato per tanti anni ci dispiaceva».

Un ritorno alle vecchie abitudini, insomma: «È stato quindi bello ritornare, c’era tanto pubblico anche quest’anno in cui abbiamo una stagione davvero piena. L’Aeronautica militare ha programmato un calendario intenso in vista della ripartenza e stiamo vivendo una stagione impegnativa che ci permette di portare il nostro tricolore in tantissimi posti e di condividere i valori sani dell’aeronautica in Italia».

È il comandante della Pan Stefano Vit a riassumere lo stato d’animo di gioia e trepidazione mista quasi a incredulità che si è vissuto giovedì 28 luglio a Lignano per l’attesissima esibizione delle Frecce tricolori. Tutto si è svolto con una precisione millimetrica e con un pubblico molto disciplinato.

Molte le autorità presenti, con i rappresentanti di tutte le forze dell’ordine, del questore di Udine Manuela De Bernardin Stadoan che da lunedì entrerà in servizio a Treviso e l’assessore regionale Sergio Emidio Bini che ha raggiunto il sindaco di Lignano Laura Giorgi affiancata dal vicesindaco Manuel La Placa, dall’assessore al Turismo Massimo Brini e da alcuni consiglieri. Ospiti della manifestazione il sindaco di Latisana Lanfranco Sette e il sindaco di Klagenfurt, Christian Scheider. «È una grande gioia ospitare le Frecce, che sono un vanto nazionale ma che sentiamo ancora più vicine qui, dove sono di casa», afferma Giorgi.

E poi c’erano loro, migliaia di persone che per due ore hanno guardato il cielo trattenendo il fiato, sospirando, sobbalzando e godendo di ogni istante.

Appassionati e semplici curiosi che hanno affollato la spiaggia ma che si sono anche ritrovati sulle terrazze e sui tetti degli hotel per potere assistere a uno spettacolo che sa essere sempre nuovo. Partenza con le esibizioni del Team Audace di 3 paramotori che ha lasciato spazio a un elicottero HH139 che eseguirà una dimostrazione di soccorso spettacolare.

Largo ai paracadutisti della scuola UP&GO di Campoformido e alla coppia di ultraleggeri del team Flying Donkey. E poi sono arrivati i 2 AMX che hanno mostrato un sorvolo tattico, seguiti da 2 Eurofighter del 51° Stormo di Istrana che con il loro rombo ha messo i brividi. Andrea Pesenato con il suo CAP 231 ha dimostrato come si possa fare anche l’impossibile in volo. E poi sono arrivate le Frecce a colorare il cielo con i loro fuoriclasse.