L’ultimo saluto a Omar Monestier fra commozione, affetto e tanti ricordi

Riposerà nella sua Belluno il direttore del Piccolo e del Messaggero Veneto Omar Monestier. Le esequie si sono tenute oggi pomeriggio, 4 agosto 2022, nel Duomo di San Martino, dove Monestier è stato salutato per l’ultima volta da parenti, amici, colleghi e moltissime persone della comunità bellunese.

La funzione è cominciata alle 15 all’interno della cattedrale affollata. Presenti esponenti del mondo politico ed economico del Friuli Venezia Giulia, a cominciare dal governatore della Regione Massimiliano Fedriga, dal sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, dal presidente di Confindustria Alto Adriatico Michelangelo Agrusti e dal presidente dell’Ordine dei giornalisti Cristiano Degano. Tra gli esponenti politici hanno preso parte alla cerimonia il presidente del Veneto Luca Zaia e il deputato di Fdi Walter Rizzetto.

In rappresentanza dell’editore alle esequie hanno portato il proprio saluto il direttore generale del gruppo Gedi Maurizio Scanavino e l’amministratore delegato di Gnn Fabiano Begal, oltre ai giornalisti dei quotidiani diretti da Monestier in Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige.

«Guardando a come ha ben vissuto - ha detto il sacerdote durante la funzione - Omar richiama le beatitudini dei miti e degli assestati di giustizia. Come non pensare così di questo direttore gentile, questo intellettuale gentiluomo, persona delicata che se n’è andata con la discrezione e l’eleganza che lo hanno caratterizzato in vita. Come non ricordare la sua premura in famiglia e nelle relazioni, come non ricordare la sua ricerca schietta, onesta e anche pungente della verità e della giustizia, sempre senza paura, con la schiena dritta davanti ai piccoli e ai potenti».

«Omar era un amico e un professionista di grande correttezza, con una grande capacità di saper gestire l’informazione, tenere vicino i lettori e saper dialogare col territorio e interpretarlo», ha detto Fedriga prima di entrare in chiesa.

«Omar era una persona incredibile - ha ricordato Dipiazza - e un uomo di grande positività, onestà e imparzialità».