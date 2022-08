verso il voto

Accordo Italia Viva-Azione: Rosato davanti a De Monte come capolista alla Camera

Il nuovo polo di centro potrebbe riuscire a eleggere un deputato anche in Friuli Venezia Giulia. Nel Pd Serracchiani e Russo in pole per i listini, in corsa anche Shaurli, Iacop e Coppola

mattia pertoldi