Rientrata dalle Marche la colonna mobile della Protezione Civile del Fvg: tra loro volontario di 21 anni

È rientrata domenica, 2 ottobre, la colonna mobile della Protezione Civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia partita la scorsa domenica alla volta delle Marche, a Ostra, per portare aiuto alla popolazione colpita dall'alluvione.

I numeri: 61 in tutto i componenti la colonna tra 52 volontari di Protezione Civile comunale provenienti da tutta la regione (da Latisana alla montagna, da Trieste a Erto e Casso), sei funzionari, tre operatori della Croce Rossa; trentacinque i mezzi in campo tra cui uno dei pompieri volontari di Trieste.

La mascotte. Alcuni giovanissimi volontari erano la loro prima esperienza: una 21enne di Chiusaforte, anche lei alla sua prima esperienza, è stata eletta mascotte della colonna per la grande determinazione e spirito di squadra che ha dimostrato in questi giorni di impegno.



Sinergia. È stata una settimana di lavoro svolto in piena sinergia, che ha permesso ai volontari provenienti da diversi paesi del Friuli Venezia Giulia di conoscersi e operare con grande affiatamento.

Ringraziamenti. La comunità di Ostra non ha mai smesso di ringraziare i volontari del Friuli Venezia Giulia per la loro opera di aiuto, con tante attestazioni di stima: anche il sindaco e tutti i componenti del consiglio comunale del paese, in forma unanime, hanno ringraziato le squadre, sottolineando lo straordinario valore; un "grazie" sentito, che conferma ancora una volta come il sistema di Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia sia esempio e modello per il Paese.



Attività. I volontari si sono concentrati nella loro opera nella pulizia delle strade, dei marciapiedi, degli accessi ad abitazioni private, fabbriche, attività produttive. Hanno rimosso fango e detriti anche nel quartiere dove, a seguito della drammatica alluvione, hanno perso la vita tre persone.