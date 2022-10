La Regione stanzia 1,2 milioni per il progetto pilota rivolto agli anziani fragili

«Si fa rete. Sosteniamo insieme la fragilità dell'anziano». È questo il nome di un progetto pilota a livello nazionale partito ufficialmente ieri in Friuli Venezia Giulia con l'obiettivo di formare i caregiver e la società per migliorare la presa in cura degli anziani.

La Regione ha messo sul tavolo 1,2 milioni di euro e la co-progettazione è stata affidata a sette associazioni del territorio: Incontriamo, De Banfield, AsSostegno, Acli Fvg, Università della Terza Età di Udine, Aulòs e Caritas. L'iniziativa è stata presentata nella sede dell'Itis, a Trieste, un luogo simbolico è stato sottolineato dal vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, dal Direttore centrale Salute, politiche sociali e disabilità, Gianna Zamaro, e dal presidente dell'Itis, Aldo Pahor.

«Il progetto - ha evidenziato Riccardi - riguarda tutto il Friuli Venezia Giulia e sono previsti interventi di contrasto alla solitudine e di supporto alla comunità anziana che vive situazioni di fragilità anche derivate dagli affetti dalla pandemia». «Il percorso che andiamo ad affrontare con questo progetto - ha aggiunto -: valorizza e rafforza il legame con il territorio grazie, appunto, alla messa in rete di saperi, metodi e buone pratiche, e tramite la condivisione di obiettivi. Amplia le competenze amministrative e sostiene processi innovativi di welfare.

La nostra è una regione che conta uno degli indici di anzianità tra i più alti d'Italia: si vive più a lungo e, di conseguenza, c'è maggiore necessità di gestire le cronicità, in piena sinergia con tutti gli attori del territorio, perseguendo l'obiettivo di operare laddove necessario, nel momento in cui si presenta il bisogno». Nell'occasione è stato inaugurato anche lo sportello collegato all'iniziativa in via Foscolo 15/b dove ci si può rivolgere per avere un aiuto. Tra le iniziative promesse ci sono corsi di formazione, sia in presenza che online, percorsi musicoterapici, alfabetizzazione informatica per i meno giovani e la sensibilizzazione dei più giovani sul tema dell'invecchiamento.

Sul fronte della formazione diffusa e integrata per anziani, caregiver e volontari sono 330 le famiglie e i volontari raggiunti mentre nella sperimentazione delle rete di comunità sono state coinvolte 70 persone inserite nei percorsi per un totale di 600 anziani e 1.500 interventi, dati su base regionale.