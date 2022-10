Stretta sulle famiglie degli stranieri: centrodestra unito in Commissione

Il centrodestra tira diritto sulla richiesta al neonato Parlamento di modificare, rendendoli più severi, i criteri per i ricongiungimenti familiari dei cittadini extracomunitari. La proposta di legge nazionale presentata dal gruppo consiliare della Lega è stata infatti approvata, con i voti della sola maggioranza e le polemiche delle opposizioni, dalla Commissione competente in materia e a breve arriverà in Aula per il via libera definitivo.

I contenuti della legge

Le richieste del Carroccio si sviluppano lungo tre direttrici: patrimonio del richiedente, tipologia di contratto di lavoro e permanenza in Italia. Oggi nel nostro Paese è previsto che per ottenere il ricongiungimento un cittadino extracomunitario debba possedere un reddito compreso tra 8 mila 975 e 17 mila 950 euro a seconda che si voglia fare arrivare in un Italia uno oppure almeno due familiari. La Lega punta invece a utilizzare come parametro il limite di reddito richiesto per accedere al patrocinio gratuito a spese dello Stato nelle cause civili. Oltre a questo, inoltre, il Carroccio vuole che si aggiunga il possesso di un contratto a tempo indeterminato per i lavoratori dipendenti e una relazione sullo stato patrimoniale per almeno due anni nel caso degli autonomi. E se oggi lo Stato italiano richiede, oltre al reddito, un permesso di soggiorno di un anno, la Lega punta ad alzarlo a due prima di poter presentare domanda di ricongiungimento. Di più, infine, l’obiettivo è anche quello di imporre la registrazione in Italia dei matrimoni contratti all’estero al momento della presentazione della domanda a favore del coniuge e richiedere che la certificazione dell’idoneità dell’alloggio preveda l’indicazione del numero di effettivi occupanti con relativa verifica.

Opposizioni all’attacco

Dopo l’illustrazione della proposta di legge da parte dei leghisti Antonio Calligaris e Pierpaolo Roberti un paio di settimane or sono, ieri è stata la volta delle discussioni in Aula con le opposizioni particolarmente critiche. «La norma – ha attaccato Furio Honsell di Open Sinistra Fvg – porterebbe a sfruttare vergognosamente i lavoratori per accrescere il Pil della nostra regione obbligandoli a operare in condizioni che non consentono il ricongiungimento familiare. Non soltanto si porterebbero i lavoratori a vivere in condizioni degradanti, ma pure a farlo in solitudine privandoli del diritto di convivere con i propri cari». Chiara anche la posizione del dem Francesco Russo per il quale «è quantomeno improprio, oltre che molto discutibile dal punto di vista dei diritti umani, utilizzare questo strumento per pensare di gestire le politiche migratorie». Ancora, quindi, nel Pd Chiara Da Giau ha sostenuto che «questa impostazione non corrisponde ai nostri principi e vorremmo non corrispondesse ai principi di nessuno», mentre il grillino Andrea Ussai ha fatto notare come se fossero approvate le richieste della Lega «la soglia di reddito minimo necessario per i ricongiungimenti familiari quasi raddoppierebbe passando da 9 mila 119 euro annui a 17 mila 620».

La difesa del centrodestra

La bontà della proposta di legge è stata difesa da un po’ tutti i rappresentanti di centrodestra – compresi il presidente di Commissione Giuseppe Sibau per il quale «questa norma potrebbe anche favorire l’aumento degli stipendi degli stranieri» e il forzista Franco Mattiussi – con il Carroccio, però, particolarmente interessato. Se il capogruppo Mauro Bordin ha invitato infatti le opposizioni «a non ragionare in maniera ideologica», Roberti ha sostenuto che «la normativa in vigore è del 1998 e non è più attuale visto che parliamo di anni in cui non esisteva la rotta Balcanica e, ad esempio, in Libia c’era ancora Gheddafi».