Partita in Consiglio Fvg la maratona sulla manovra autunnale

TRIESTE «Sommando i 264 milioni di questa manovra agli oltre 800 milioni di quella estiva si arriva a un totale che supera la cifra di un miliardo e 78 milioni di euro: risorse regionali importanti e imponenti, che vanno concretamente a rafforzare tutti i comparti del Fvg in un momento di oggettiva criticità per le imprese e per i cittadini dovuto al caro bollette». Lo ha detto ieri a Trieste in Consiglio regionale l'assessore alle Finanze Barbara Zilli durante il primo giorno di discussione sull’assestamento di bilancio».

«In questo quadro così incerto - ha aggiunto Zilli - è stato necessario adottare una strategia finanziaria improntata alla flessibilità della programmazione, tenendo in considerazione il fatto che questa emergenza energetica incide a livello internazionale e alle misure finanziate dal bilancio regionale si dovranno affiancare quelle che verranno promosse dal Governo centrale». L'assessore ha poi sottolineato il valore dei 56 milioni di euro sull'Irap destinati a favorire le realtà produttive, le quali con questo provvedimento si troveranno a pagare l'imposta non più sulla base di un dato precedente ma su quanto effettivamente dovuto in termini di imponibile.

Una linea che non convince però le opposizioni. «Ancora una volta niente taglio alle tasse per le imprese - afferma Cristian Sergo dei 5s -. La maggioranza sta semplicemente dicendo alle imprese che l'Irap la pagheranno per intero, nonostante la crisi energetica, seppur nel 2023. Le uniche tasse tagliate sono quelle per i proprietari di seconde case che decidono di metterle in locazione ad uso turistico». «La maggioranza ha bocciato l’emendamento da noi presentato per finanziare i buoni spesa solidali - commenta Massimo Moretuzzo del Patto per l’Autonomia -. Evidentemente preferisce stanziare milioni di euro su proclami incerti piuttosto che finanziare progettualità sicure che hanno già dimostrato la loro capacità di attivare processi virtuosi a beneficio della collettività».

«Non posso che ribadire il già segnalato problema di metodo - afferma Diego Moretti del Pd -: siamo partiti con un assestamento di un certo tipo, ma gli emendamenti in Commissione e quelli successivi ci consegnano un testo completamente diverso. Logico chiedersi dunque a cosa serva, in questa situazione, il lavoro delle commissioni». Quanto ai 100 milioni accantonati per l'ecobonus «l’assessore Scoccimarro, in commissione, non sapeva rispondere perché in effetti non c'è ancora nulla, e mi chiedo se le modalità previste dalla Giunta possano stare in piedi anche dal punto di vista giuridico».