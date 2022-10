la decisione del nuovo governo

Covid, cambiano ancora le regole: in Rsa si entra senza mascherine, stop alle multe ai No Vax

Giorgia Meloni vuole mettere in pratica uno dei punti cardine del programma di maggioranza sulla sanità, quello che prevede la realizzazione del piano per la ventilazione meccanica in scuole, uffici e mezzi di trasporto, così da bloccare la diffusione del virus, come se non meglio che attraverso l’uso delle Ffp2

Paolo Russo