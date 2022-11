Aumentano le risorse inserite nella Finanziaria Fvg: si parte da 4,760 miliardi

TRIESTE Il primo atto della Finanziaria 2023, l’ultima della legislatura, evidenzia un incremento di risorse. Per la comunità del Friuli Venezia Giulia saranno a disposizione 176 milioni in più rispetto al 2022, la differenza tra le risorse del disegno di legge approvato ieri in via preliminare dalla giunta Fedriga (4,760 miliardi di euro) e quanto comunicato un anno fa (4,584 miliardi).

Si tratta però appunto solo dell’inizio. L’assessore alle Finanze Barbara Zilli, nel precisare che la seduta è servita anche a dare il via libera alla legge collegata per il triennio 2023-25, già annuncia che la manovra «sarà ulteriormente irrobustita nei prossimi passaggi che condurranno al via libera definitivo il mese prossimo.

L'intento – precisa l’esponente dell’esecutivo Fedriga - è di garantire disponibilità a tutti i comparti del bilancio e fare in modo che la comunità regionale possa continuare a crescere, scongiurando il rischio di recessione preannunciato per il 2023 a causa del complesso quadro geopolitico attuale».

Il motivo delle maggiori risorse di partenza? «Effetto della tenuta del sistema economico in questi mesi di congiuntura particolarmente difficile - aggiunge ancora Zilli -, ma il quadro generale, come già un anno fa, è positivo anche per la revisione dei patti finanziari con lo Stato». Il riferimento è a quanto “conquistato” dalla Regione nell’ottobre 2021, dopo un lungo confronto con il governo nazionale, vale a dire gli oltre due miliardi di risparmio nell’arco di tempo 2022-2026 grazie al nuovo patto siglato con lo Stato nell’ambito del versamento del contributo straordinario versato dall’amministrazione Friuli Venezia Giulia per la tenuta dei conti pubblici.

Guardando alle singole cifre inserite nella legge finanziaria, emerge come ogni anno l’ampia quota di finanziamenti versati a favore della direzione Salute, Politiche sociali e disabilità. Si tratta di 2,825 miliardi di euro, 75 milioni in più sui 2,750 miliardi della Finanziaria 2022.

Seguono la direzione centrale Autonomie locali, Funzione pubblica, Sicurezza e Politiche sull’immigrazione (780 milioni, erano 761 un anno fa), la direzione centrale Infrastrutture e Territorio (404 milioni contro 384), la direzione centrale Lavoro, Formazione, Istruzione e Famiglia (170 milioni contro 155).

Ma sono tutte le direzioni a strappare qualcosa in più. Investimenti a nove cifre sono previsti anche per Difesa dell’ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile (121 milioni contro i 100 del 2022), per Patrimonio, Demanio, Servizi generali e Sistemi informativi (119 milioni contro 102) e per Attività produttive e Turismo (107 milioni contro 102). Spetterà inoltre una dotazione di 81 milioni alla direzione centrale Risorse agroalimentari, forestali e ittiche (erano 77 un anno fa), mentre sono 57 i milioni destinati alla direzione centrale Cultura e Sport (contro 52). L’unico comparto a non veder crescere - per ora, almeno - le dotazioni di partenza è quello della Protezione civile: la posta infatti è di 14 milioni, stessa cifra del 2022.

Zilli, sin d’ora, assicura che non si tratta di una legge di Stabilità di stampo pre-elettorale. «Non siamo abituati a lavorare in questo modo, non lo abbiamo mai fatto e non lo faremo nemmeno stavolta – dichiara l’assessore regionale alle Finanze –. I nostri sforzi rimangono mirati a sostenere cittadini e imprese in un contesto di instabilità e incertezze. Ci concentriamo sulla sanità, ovviamente, che continua a subire l’impatto di un evento epocale come la pandemia, ma pure su tutti i settori colpiti dalla crisi. Siamo consapevoli - prosegue l’esponente dell’esecutivo - di non poter invertire uno scenario indicato da tutti come di recessione, ma intendiamo dare comunque un contributo strutturale».

Il disegno di legge sarà ora sottoposto all’attenzione del Consiglio delle autonomie locali, convocato mercoledì 9 novembre. Sarà l’inizio di un percorso che si concluderà con la consueta maratona d’aula prima di Natale. Le risorse, come anticipato dall’assessore, dovrebbero ulteriormente crescere. Nel dicembre scorso fu di oltre 100 milioni l’importo complessivo maturato a seguito dell’approvazione in Consiglio regionale degli emendamenti di giunta alla Stabilità 2022. —

