Pordenone settima tra le città più attente al verde in Italia, bene anche Trieste: la classifica di Ecosistema urbano

Il Friuli Venezia Giulia tra le regioni migliori per il verde pubblico e l'attenzione al green. Nella lista stilata dal Sole24ore, in collaborazione con Legambiente, Pordenone si piazza settimana nella classifica generale mentre in più categorie compare Trieste. Perdono posizioni Udine e Gorizia.





Traina il Nordest

Come si legge nel report del Sole, è il profondo Nord-Est il protagonista dell’edizione 29 di Ecosistema urbano. L’indagine - condotta in tandem da Legambiente e Ambiente Italia sulle performance “verdi” dei capoluoghi di provincia - vede l’affermazione di Bolzano, che scala cinque posizioni e rimpiazza in testa Trento, questa volta seconda. Al terzo posto un’altra provincia alpina, Belluno, che era ottava, mentre si mantengono nelle prime dieci sia Treviso (sesta) che Pordenone (settima).

I dati del Fvg

Nella categoria Ambiente che premia la presenza di alberi in aree di proprietà pubblica (ogni 100 abitanti) Trieste è quarta, Pordenone è settima, Udine e Gorizia sono rispettivamente alla diciotteesima e trentesima posizione. La Destra Tagliamento si piazza nella top ten anche nella sezione "Solare", ovvero la potenza installata in kilowatt su edifici pubblici ogni mille abitanti con Pordenone che si classifica settima.

Sull’uso efficiente del suolo Trieste è ottava (in tandem con Trento), mentre porta a casa un quattordicesimo posto per quanto riguarda il verde urbano, vale a dire i metri quadrati ogni abitante. Anche qui fanno bene Gorizia e Pordenone, settima e ottava.

Il tandem Pordenone-Trieste

Quarta in Italia per verde pubblico, quindicesima per ecosistema urbano ma male nella raccolta differenziata e nella presenza di fotovoltaico in edifici pubblici. Trieste porta a casa un risultato particolarmente significativo nel verde, meno per quanto riguarda il campo dei rifiuti. Nonostante il dato negativo sulle rinnovabili (77esima per presenza di pannelli solari), tutte le altre sezioni analizzate dal quotidiano di Confindustria fanno registrare numeri positivi. Lo studio si concentra su 105 capoluoghi e racchiude 15 macroaree (dall’aria all’acqua, dai rifiuti alla mobilità).