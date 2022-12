Covid, il report dell’Iss: in lieve calo incidenza e Rt, salgono i ricoveri anche in Friuli Venezia Giulia

Salgono da 7 a 9 le Regioni in cui il tasso di occupazione dei reparti ordinari da parte di pazienti Covid-19 supera, all'8 dicembre, la soglia di allerta del 15%. Sono Umbria (33,2%), Liguria (31,6%), Valle d'Aosta (28,4%), Friuli Venezia Giulia (22,9%), Emilia Romagna (19,4%%), Marche (18,6%), Abruzzo (18,5%%), Veneto (16,5%), Calabria (15,6%, valore al 7 dicembre).

L'occupazione delle terapie intensive è sotto la soglia del 10% in tutte le Regioni. I valori maggiori sono in Liguria (7,1%), Friuli Venezia Giulia (6,7%) e Abruzzo (6,1%). Lo rileva la tabella sugli indicatori decisionali del monitoraggio Iss-ministero Salute.

L’indice Rt

Risulta in lieve calo l'indice di trasmissibilità Rt, al pari dell'incidenza dei casi di Covid-19. In particolare, nel periodo fra il 15 novembre e il 28 novembre 2022, considerando l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici, il valore è stato pari a 1,10 (range 1,01-1,19), in calo rispetto alla settimana precedente, quando era pari a 1,14, e superiore alla soglia epidemica dell'unità.



L'incidenza settimanale a livello nazionale risulta, invece, pari a 375 ogni 100mila abitanti, rispetto al valore di 386 della scorsa settimana