Fiamme sul tetto di un porticato e scoppio di una bombola: ustionati un uomo e una donna

Un uomo di 54 anni è stato soccorso, attorno alle 19.30 di domenica 29 gennaio, nelle pertinenze di un'abitazione nel comune di Santa Maria la Longa per le ferite riportate a seguito di un incendio divampato nella struttura.

È successo in via Santo Stefano. Una coppia aveva organizzato una festa con alcuni ospiti sotto un porticato e per scaldarsi era stato acceso un fungo riscaldante. Al termine della festa, quando gli invitati se n'erano già andati, è improvvisamente mancata la corrente. I proprietari dell'abitazione sono usciti e hanno visto le fiamme sul tetto in legno.

Per effetto del calore la bombola del gas utilizzata per alimentare il fungo si è riscaldata ed è aumentata di pressione fino a deformarsi. Fortunatamente la bombola non è scoppiata. Solo grazie alla tempestività dell'intervento dei vigili del fuoco le fiamme non hanno raggiunto l'abitazione.

Gli infermieri della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza, che ha trasportato l'uomo all'ospedale di Palmanova per ustioni a una gamba. Attivati anche i carabinieri della Compagnia di Palmanova. Sul posto i vigili del fuoco.

Alle 20.15 di domenica 29 gennaio, a Lusevera, un altro intervento. Una donna di 54 anni è rimasta ustionata alle mani a seguito dello scoppio di una bombola collegata a una stufetta. La donna è stata soccorsa dall'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Tarcento che l'ha trasportata poi all'ospedale di Tolmezzo.

A chiamare i soccorsi sono stati i proprietari dell'abitazione. Per cause ancora da accertare ha preso fuoco una bombola di Gpl utilizzata per alimentare una stufa catalitica che era stata collocata in una stanza.

I proprietari, appena si sono accorti delle fiamme, hanno spostato l'apparecchio sul terrazzo, dove erano stati sistemati anche alcuni mobili. Le fiamme hanno raggiunto rapidamente una libreria in legno.

La bombola, per effetto del calore e dell'aumento di pressione, è scoppiata e un pezzo è stato scaraventato a oltre dieci metri. Sul posto i vigili del fuoco di Gemona, che hanno lavorato a lungo per la messa in sicurezza.