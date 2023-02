Tutto pronto per le primarie: 120 seggi aperti in regione per votare il segretario del Pd

Il giorno è arrivato: il Partito democratico è pronto per le primarie: i due candidati sono Stefano Bonaccini, attuale presidente dell’Emilia-Romagna, e la deputata Elly Schlein.

I seggi saranno aperti dalle 8 alle 20: per votare non è necessario essere iscritti al partito. Basta avere almeno 16 anni e recarsi al seggio con un documento di identità, la tessera elettorale e 2 euro di contributo (per chi non ha la tessera del partito).

I sedicenni, i diciassettenni, i fuorisede e gli stranieri residenti, però, si sarebbero dovuti registrare entro la mezzanotte di ieri sul sito del Pd: senza questo passaggio, non possono votare. Esprimere la propria preferenza sarà semplice: sulle schede gli elettori troveranno i nomi dei due candidati, Bonaccini e Schlein, e sarà per loro sufficiente segnare con una X il nome del proprio favorito.

In regione saranno allestiti in tutto 120 seggi. Si tratta di sedi del Pd, associazioni e sindacati, ma anche spazi meno convenzionali: si vota anche nei bar e nei centri culturali. Per votare bisogna recarsi in un seggio specifico, calcolato su indirizzo di residenza e sezione elettorale. Se non si conosce già il proprio seggio, basterà inserire il numero della sezione elettorale sul sito nazionale.