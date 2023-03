Suicidio medicalmente assistito, riparte la raccolta delle firme

L’associazione Luca Coscioni e Liberi subito non si arrendono: archiviata la battaglia referendaria, i volontari, anche in Friuli Venezia Giulia, raccolgono le firme per regolamentare il suicidio medicalmente assistito attraverso una proposta di legge di iniziativa popolare regionale.

«Ci prefiggiamo di raccogliere 5 mila firme per depositare una proposta di legge di iniziativa popolare regionale che dia attuazione ai requisiti posti dalla Corte Costituzionale sull’accesso al suicidio medicalmente assistito per garantire tempi certi di verifica e attuazione» spiega la coordinatrice regionale di “Liberi subito”, Raffaella Barbieri, nel ricordare che «oggi, in Italia, chi vive in condizioni di sofferenza fisica o psicologica insopportabile può ottenere aiuto medico alla morte volontaria, ma la perdurante assenza di una legislazione chiara sulle procedure e i tempi da rispettare, fa sì che il reale godimento di un diritto, che è stato formalmente riconosciuto dal giudice costituzionale, rimanga rimesso alle contingenze del singolo caso e alle possibilità economiche del malato, di avviare lunghi contenziosi davanti al giudice civile».

Nei prossimi cinque mesi, infatti, i rappresentanti delle associazioni torneranno nelle strade e nelle piazze della Regione con i banchetti della raccolta delle firme, dove i cittadini potranno avere anche informazioni sul testamento biologico. Date e orari saranno resi noti attraverso le pagine delle cellule Coscioni di Udine Trieste Gorizia e Pordenone e il sito internet di “Liberi subito”.

Nel vicino Veneto, in Emilia Romagna, in Piemonte e in Abruzzo, la raccolta delle firme è a buon punto: «Nonostante il fallimento referendario – fa notare Barbieri – , proprio perché il Parlamento continua a non legiferare, la popolazione risponde bene». Un dato per tutti: la scorsa settimana, in un paio d’ore, a Trieste, hanno raccolto un centinaio di firme.

La proposta di legge regionale diventa un modo per superare la situazione di stallo. L’articolo 2 «fino all’entrata in vigore della disciplina statale», prevede l’accesso «alle prestazioni e ai trattamenti relativi al suicidio medicalmente assistito alle persone affette da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili, alle persone tenute in vita da trattamenti di sostegno vitale e a quelle pienamente capaci di prendere decisioni libere e consapevoli, come pure a coloro che esprimono un proposito di suicidio formatosi in modo libero e autonomo, chiaro e univoco». Una volta ricevute le firme e il testo, la Regione dovrà costituire una commissione di garanzia per verificare la correttezza delle firme e della proposta di legge. Due anni fa erano state raccolte oltre 30 mila firme.