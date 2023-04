Consiglio regionale, la prima seduta: Bordin eletto presidente, Fedriga giura in quattro lingue

TRIESTE. È iniziata nella sede di piazza Oberdan a Trieste la prima seduta della XIII legislatura del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. La seduta è presieduta dalla consigliera Laura Fasiolo (Pd), che svolge le funzioni di presidente in qualità di consigliere anziano. Tra i primi atti dell'Assemblea, il giuramento da parte dei neo-consiglieri regionali.

Ha giurato anche il presidente Massimiliano Fedriga, pronunciando la formula in italiano, friulano, sloveno e tedesco.

«Oggi - ha detto Fedriga, prima di entrare in Aula - con l'elezione del presidente e dell'ufficio di presidenza. A seguire ci saranno poi le commissioni: si entra nella piena operatività della macchina regionale. Mi auguro che possa funzionare con lo stesso spirito che ha condizionato gli ultimi 5 anni, uno spirito che è stato in grado di creare la squadra necessaria per portare a casa i risultati». Stamattina, ha reso noto Fedriga, «c'è stato un breve incontro con gli assessori e venerdì ci sarà la prima giunta ufficiale». Si comincerà «con delibere urgenti». «Ci sono tanti temi caldi che si costruiscono nel tempo e non in una riunione di giunta». Tra i primi temi all'attenzione dell'Esecutivo l'assestamento di bilancio estivo: «Daremo continuità alle misure messe in campo, come ad esempio alla misura per il fotovoltaico che se avrà necessità di nuove risorse saranno messe a disposizione». Il 2 maggio è in programma una seduta del Consiglio in cui Fedriga presenterà le linee programmatiche del suo mandato

Mauro Bordin (Lega) è stato eletto presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia durante la prima seduta della nuova assemblea. L'esponente del Carroccio, capogruppo nella passata legislatura, ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, 28, su un totale di 47 votanti. Una la scheda nulla, 18 quelle bianche.

L'Assemblea ha successivamente eletto i due vicepresidenti. Si tratta di Stefano Mazzolini della Lista Fedriga (26 voti) e di Francesco Russo del Pd (19 voti). Per entrambi si tratta di una riconferma, dopo aver ricoperto lo stesso ruolo nella passata legislatura. Infine sono stati eletti i i quattro segretari: Simone Polesello, Michele Lobianco, Giulia Massolino e Manuela Celotti «Mi aspetto una legislatura fatta di persone che dialogano, discutono, talvolta magari anche aspramente, ma comunque si rispettino sempre nel ruolo che hanno, nella loro volontà di portare idee. E auspico si rispettino le decisioni che vengono prese a più o meno ampia maggioranza», ha detto Bordin al termine della seduta.