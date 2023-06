Gabriele Fava è il nuovo presidente della Newco Alto Adriatico

Il nuovo presidente della Newco Alto Adriatico sarà l’avvocato milanese Gabriele Fava. Classe 1963, giuslavorista, Fava, tra i vari incarichi ricoperti in passato, ha vestito anche i panni di Commissario straordinario di Alitalia – voluto nel 2021 dall’allora ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti -, di componente laico del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, fino a maggio di quest’anno, ed è stato nel board della Pedemontana Lombarda.

Lo scorso anno, inoltre, era stato anche indicato come uno dei papabili per diventare presidente della Lega Serie A di calcio. Scelto direttamente dal presidente Massimiliano Fedriga, dopo aver condiviso caratteristiche e ratio della scelta con i segretari dei partiti, viene considerato come un profilo di alto spessore tecnico e superpartes, quindi non ascrivibile in quota a nessun movimento.

Tecnicamente parlando la sua nomina – assieme a quella del vicepresidente indicato dal Veneto e che sarà sempre lo storico Tiziano Bembo – dovrà passare venerdì in giunta nomine e quindi essere ratificata dall’Assemblea dei soci prevista per giovedì 28 giugno, ma è politicamente blindata. L’incarico dovrebbe avere durata triennale.