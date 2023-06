Perchè adesso a scuola non si boccia più per cattiva condotta? Basso: non tutto può essere permesso

La scuola deve tornare all’antico, con la possibilità di bocciare anche per cattiva condotta. E il caso della docente di Rovigo – colpita da pallini di gomma sparati dai alcuni studenti comunque promossi alla fine dell’anno – è sintomo emblematico di problemi «profondi» testimoniati dal fatto che «in Italia ci sono alunni che si svegliano la mattina pensando di portare un’arma, pur giocattolo, in un ambiente dove si insegnano il rispetto, la pace e si spiega che la guerra è sempre sbagliata». La teoria è di Alessandro Basso, consigliere regionale di Fratelli d’Italia e, nella vita extra-politica, dirigente scolastico con l’ultima esperienza maturata, prima dell’ingresso a piazza Oberdan, al Marchesini di Sacile.

Basso lei non pensa che la scuola stia perdendo il suo valore sociale?

«No, mi pare una semplificazione. In realtà ritengo ci sia molto lavoro da fare per trasformare l’istituzione scolastica, accompagnandola verso un approccio diverso, più ancorato alle nuove generazioni. Piaccia o meno, infatti, l’evoluzione, in primis quella tecnologica, ha decisamente segnato i giovani d’oggi che non possono essere paragonati a quelli, come noi, con ormai qualche anno in più sulle spalle».

Però ci devono essere dei limiti, non crede?

«Certamente non può essere tutto permesso. Da dirigente scolastico, ad esempio, non avrei mai consentito che un episodio come quello di Rovigo passasse sottotraccia lasciando gli studenti di fatto senza pena. La vita è fatta di leggi, regolamenti, normative da rispettare perchè, come ripeto spesso, la nostra libertà non può invadere quella degli altri. Nel caso specifico, inoltre, ci troviamo di fronte al un vero e proprio vilipendio nei confronti del docente vittima di violenza e della sua figura».

Eppure i ragazzi avevano preso 9 in condotta...

«Non va bene. Non possiamo trincerarci dietro all’applicazione di tecnicismi interni perchè, anche fossero reali, così facendo si trasmette un messaggio sbagliato che nei fatti porta al crollo del castello educativo. Mi chiedo cosa possano pensare oggi i genitori degli altri alluni iscritti nella medesima scuola. Temo ci vorranno anni per cancellare questa macchina dalla reputazione di questo istituto che, ne sono certo, era stata costruita con decenni di duro lavoro e fatica».

Quindi lei approva l’intervento del ministero?

«Sì, Roma ha fatto bene a mettere mano alla pagella in modo tale da poter sanare il vulnus aperto dalla scuola. Allo stesso tempo, inoltre, è più che corretto l’avviamento del processo di ridefinizione del corpus normativo relativo ai procedimenti disciplinari ridando il giusto valore al voto di condotta che, oggi, sembra un retaggio antico e privo di valore. Anzi, sono convinto che un ritorno a qualche vecchia abitudine del passato potrebbe farci molto bene per recuperare quei valori che hanno consentito al nostro Paese di crescere e svilupparsi seguendo la via del reciproco rispetto».

Cosa intende con ritorno alle pratiche del passato?

«Il problema è a monte e riguarda, come detto, il regolamento di disciplina. Non è possibile che non si possa bocciare un alunno per il suo comportamento tranne che per casi gravissimi che ne abbiano comportato l’espulsione dall’istituto o altre situazioni simili. La condotta conta e deve poter essere utilizzate come mezzo per negare la promozione».

La docente di Rovigo ha annunciato di non avere intenzione di rinunciare alla causa per ottenere un risarcimento dagli studenti...

«Ha ragione ed è un segnale importante in difesa di tutti noi dirigenti».