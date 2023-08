Inquinamento, i dati di Goletta verde: analizzati 10 punti in Fvg, solo uno oltre i limiti

Goletta Verde presenta i dati sul monitoraggio delle acque della costa del Friuli-Venezia Giulia, 10 punti campionati e analizzati: solo un punto oltre i limiti di legge.

Si tratta del punto prelevato alla foce del canale in località Rio Canale Fugnan a Muggia in provincia di Trieste. Il Rio Canale Fugnan – il punto campionato è precisamente a via Battistini all’incrocio con Largo Caduti per la Libertà - è una vecchia conoscenza dei volontari e le volontarie di Legambiente, impegnati nel monitoraggio della qualità delle acque delle coste italiane. Infatti il Rio Canale Fugnan nel comune di Muggia (TS) finisce nella black-list di Goletta Verde da ben 13 anni, ed il giudizio quest’anno è “fortemente inquinato”.

Il dettaglio del monitoraggio

Gli altri 9 punti, di cui 5 a mare e 4 alle foci di fiumi e canali, sono stati analizzati presso laboratori specializzati e sono risultati entro i limiti di legge come lo scorso anno. Due sono in provincia di Trieste (oltre il già citato Rio Canale Fugnan di Muggia): alla spiaggia presso viale Miramare, tra i due pennelli di massi in località Barcola a Trieste; alla spiaggia di Sistiana a sinistra del porto turistico in località Sistiana Castelreggio a Duino Aurisina (TS).

Tre i punti campionati in provincia di Gorizia: alla spiaggia libera di Marina Julia a Monfalcone (GO); la foce del fiume Isonzo in località Punta Sdobba a Grado (GO); e la spiaggia presso il viale del Sole all'incrocio con via Svevo a Grado (GO).

Quattro i punti in provincia di Udine: la foce del fiume Stella a Precenicco (UD), lo scarico del depuratore a Lignano Sabbiadoro (UD), la spiaggia presso il lungotevere Trieste all'incrocio con via Gorizia a Lignano Sabbiadoro (UD) e la foce del fiume Tagliamento in località Lignano Riviera a Lignano Sabbiadoro (UD).

“I risultati emersi dal monitoraggio delle acque delle nostre coste da parte del team di Goletta Verde conferma il trend dell’anno scorso, 9 punti su 10 campionati sono risultati entro i limiti di legge mentre l’unico neo resta il Rio Canale Fugnan a Muggia. Negli ultimi anni sono stati avviati e portati a termine i lavori per gli impianti di depurazione per alcuni agglomerati finiti, negli anni passati, sotto procedura d’infrazione da parte dell’Unione Europea. Lo sforzo dal punto di vista delle infrastrutture c’è stato per uscire da questo status, ora occorre risalire alla fonte di inquinamento del Rio Canal Fugnan. Il prossimo step deve essere quello di accertare eventuali scarichi abusivi”, dichiara Andrea Wehrenfennig, presidente Legambiente Trieste.

“Come ogni anno, Goletta Verde solca le acque lungo le coste italiane per monitorarne lo stato di salute durante il periodo estivo. Con questa storica campagna, oltre ai numerosi volontari e volontarie a cui va il nostro grazie, viaggiano anche tanti altri temi, ulteriori e diversi da quello della buona o cattiva depurazione delle acque. In particolare, quest’anno Goletta Verde è stata il volano della transizione energetica con un focus specifico sull’eolico off-shore, fonte di produzione di energia che sarà centrale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 - spiega Martina Palmisano, portavoce di Goletta Verde.

“Non meno centrale è stato il tema della biodiversità declinato in modo diverso sui vari territori grazie ai progetti che ci hanno consentito di accendere i riflettori sulla tutela e salvaguardia delle specie da salvaguardare nell’area del Mediterraneo. In Friuli Venezia Giulia si rivela fondamentale parlare di un nuovo progetto sulla realizzazione di una mega acciaieria a pochi passi dalla laguna. Le informazioni in nostro possesso sono ancora scarne, ma quello che ci sentiamo di dire al momento è che non si tratterà di una passeggiata di salute per il territorio e le comunità locali".



Le parole del presidente Cargnelutti

“Sappiamo che si tratta di un progetto, per ora, solo sulla carta ma chiediamo subito un dietrofront per non pregiudicare il territorio e la comunità locali – afferma Sandro Cargnelutti presidente Legambiente Friuli-Venezia Giulia. Sono tanti gli interrogativi che poniamo: come farà un impianto del genere ad essere definito green se sorgerà in prossimità della Laguna di Marano e Grado, rientranti in zone speciali di conservazione?"