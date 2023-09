In Fvg ci sono 13 infermieri di comunità, l’obiettivo della Regione: 400 professionisti entro il 2025

In Friuli Venezia Giulia al momento di infermieri di comunità se ne contano 13, formati in un master nazionale nell’annata 2020-21, in piena pandemia.

L’obiettivo, anticipa l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, è di salire, con un’opportuna formazione sotto il cappello dell’Azienda regionale di coordinamento per la salute, a quota 400 entro il 2025. Tema di attualità, sempre più, dopo che l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ha pubblicato il documento tecnico “Linee di indirizzo infermiere di famiglia o comunità”, conseguenza del dettato della Missione 6 Componente 1 del Pnrr, e in particolare dalla riforma del nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale. Nello specifico, nel Dm 77 del maggio 2022 è stato precisato che questa figura – una ogni tremila abitanti – farà da riferimento per «assicurare l’assistenza infermieristica, ai diversi livelli di complessità, in collaborazione con tutti i professionisti presenti nella comunità in cui opera».

«L’infermiere di famiglia o di comunità è un professionista che l’Oms ha previsto già vent’anni fa – ricostruisce Barbara Mangiacavalli, presidente della Fnopi, l’Ordine delle professioni infermieristiche –. L’Italia è arrivata un po’in ritardo: se ne è parlato la prima volta nel Patto per la Salute 2019-2021, ma poi non si è dato corso per concretizzarla. Durante la pandemia è stata poi finalmente calata nella nostra realtà la riforma che ridisegna la sanità territoriale».

Nelle linee di indirizzo rese note da Agenas, lì dove si informa pure della Case della comunità (ne sono pianificate 23 in Friuli Venezia Giulia: 11 in AsuFc, 7 in AsuGi, 5 in AsFo), l’infermiere di famiglia, inquadrato come dipendente del servizio sanitario, lavorerà a livello ambulatoriale e domiciliare.

Non sarà «solo un erogatore di assistenza sanitaria, ma anche un potenziale attivatore di servizi assistenziali», spiega ancora Agenas. E in questo ruolo lavorerà insieme a medici di famiglia, assistenti sociali, professioni della riabilitazione, infermieri dell’assistenza domiciliare. Nel concreto potrà per esempio aiutare i cittadini a gestire al meglio la malattia con interventi di educazione sanitaria oppure fungere da “sensore” dei bisogni dei pazienti e della famiglia o ancora facilitare i percorsi di presa in carico dai servizi assistenziali.

Più del dettaglio, Riccardi pensa a una presenza «negli ambulatori, in accordo con le amministrazioni locali, vicino al medico di medicina generale e all’assistente sociale, perché la prossimità fisica aiuta a realizzare l’integrazione tra tutti i professionisti e tutti i servizi. Ma non si tratterà solo di un infermiere che eroga prestazioni. L’infermiere di famiglia si renderà “attivatore” di vicinato, parrocchie e altre realtà di volontariato della comunità locale, perché alla cronicità non può bastare soltanto una risposta prestazionale tecnica: occorre invece un approccio globale per offrire ai nuclei che hanno al loro interno pazienti portatori di patologie croniche una risposta completa, anche con l’assistenza di tipo tutelare e relazionale».

I numeri sono quelli indicati da Roma. In una regione di un milione 200 mila abitanti, uno ogni tremila si traduce in 400 figure da preparare e mettere a regime a fine 2025. Quanto alla formazione, il percorso regionale per lo sviluppo dell’infermieristica di famiglia o comunità (lo scorso giugno si è chiuso a Udine un primo corso dedicato agli infermieri formatori) è già avviato e si struttura in circa 90 ore di formazione residenziale e 200 ore di tirocinio al fine di fare acquisire ai professionisti le competenze necessarie.

Il tema di fondo è quello su cui Riccardi insiste da tempo e che è legato alla riforma regionale della sanità che punta a non erogare più servizi indifferenziati ovunque, ma a favorire la specializzazione degli ospedali di rete, senza chiuderne alcuno, e a rivedere il rapporto tra la sanità pubblica e la medicina generale, come da scelta statale. «Abbiamo una piramide che va ribaltata – dice l’assessore –: per troppi anni abbiamo immaginato che la risposta di salute alla domanda del cittadino dovesse essere ancorata primariamente entro le strutture ospedaliere che invece hanno la funzione di gestire la situazione di emergenza e di acuzie. Con il risultato che le persone, le quali non hanno colpe, nel momento di bisogno raggiungono gli spazi che ritengono più sicuri: pronto soccorso e l’ospedale».

La risposta? «Richieste e conseguenti erogazioni di prestazioni – chiude Riccardi – andranno focalizzate in spazi sanitari deputati ad altro. Il lavoro sugli infermieri di comunità è una strada da percorrere per cominciare a ribaltare la piramide».