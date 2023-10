Fedriga: «Non mi candido alle Europee, Finiamola con questa politica spettacolo»

Dopo aver assicurato che non cederà al richiamo delle sirene europee anche se al segretario della Lega, Matteo Salvini, non dispiacerebbe, il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, sollecita l’interventismo europeo per controllare i confini e rallentare gli arrivi dei migranti a Trieste, boccia la politica spettacolo e invita a risolvere i problemi con proposte serie. Il governatore ha toccato tutti questi temi rispondendo, ieri, alle domande di Monica Maggioni, la conduttrice di “In mezz’ora” su Rai3.

Collegato a distanza mentre in studio il collega dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, elencava i nodi della sanità e del post alluvione, Fedriga ha ribadito fedeltà ai suoi elettori: «Salvini dice che metterà in campo i governatori alle europee? Io – ha risposto – non mi candido, darò una mano, ho ricevuto un mandato pochi mesi fa e non posso essere scorretto verso i cittadini che mi hanno scelto per fare il presidente del Friuli Venezia Giulia».

Lo ha chiarito sollecitando, invece, «l’interventismo europeo che non può tradursi in una redistribuzione dei migranti ma deve far rispettare il trattato di Schengen che oltre a prevedere la libera circolazione attraverso gli Stati, dà la possibilità ai Paesi di controllare i confini». Convinto che «l’Europa deve garantire la legalità», Fedriga ha ricordato che i migranti lungo la rotta Balcanica «entrano in Croazia e Slovenia e arrivano in Italia, c’è qualcosa che non funziona». E soffermandosi sulla funzione dei Cpr compreso quello di Gradisca utilizzato per – queste le sue parole – «rimpatriare chi ha precedenti, come spaccio, violenza privata, violenza su minore, commessi sul territorio italiano e non», Fedriga ha aggiunto: «Le alternativa sono farli girare liberamente sul territorio e non mi sembra il caso, o rimpatriarli. I Cpr non sono la panacea a tutti i mali, risolvono una parte del problema».

E a chi gli chiedeva se, nel momento in cui i conti non tornano, sia il caso di pensare al ponte sullo stretto tanto invocato da Salvini, Fedriga ha ammesso che «il programma di governo in alcuni punti prevede spese importanti e bisogna avere il coraggio di dire che si esplica in una o più di una legislatura. Finiamola – ha sottolineato – con questa politica spettacolo che doveva risolvere tutto in un minuto. Ci sono difficoltà, problemi, ostacoli e bisogna comunicarli ai cittadini».

Secondo il presidente del Friuli Venezia Giulia è arrivato il momento «di fare scelte coraggiose. Le risorse sono limitate, lo sappiamo, e non si può pensare che il Parlamento, le Regioni e i Comuni facciano una lista della spesa infinita. Bisogna avere la capacità di fare proposte serie che rientrino all’interno delle possibilità che il Paese ha». Fedriga è stato chiarissimo sul fatto che scelte coraggiose vanno fatte pure in sanità.

«La mia preoccupazione non è la disponibilità delle le risorse. Non basta avere più risorse per risolvere i problemi che il sistema sanitario nazionale ha di fronte» ha proseguito il governatore, nel far notare che serve e non si trova personale (in Italia mancano 65 mila infermieri) e quindi bisogna «potenziare la collaborazione col privato convenzionato che fa parte del sistema pubblico. Vedo accessi al pronto soccorso con punte del 70 per cento di codici bianchi o verdi: evidentemente i cittadini non trovano risposte sul territorio. Vedo prescrizioni assolutamente improprie che contribuiscono a far crescere le liste d’attesa. Dobbiamo avere le risorse, è ovvio, ma dobbiamo anche pensare a una riforma del sistema sanitario».

Quasi immediata la risposta del Pd regionale: «Il fatto che Fedriga si ostini a pensare di risolvere il problema delle liste d'attesa con il privato convenzionato, spostando risorse all’esterno, è dannoso. Può essere una soluzione temporanea, ma non può essere una soluzione di sistema e definitiva» spiega il capogruppo in Consiglio, Diego Moretti, secondo il quale «il sistema sanitario pubblico si può rafforzare sfruttando i margini di manovra concessi dalla recente sentenza della Corte costituzionale, superando il tetto alla spesa per il personale sanitario».