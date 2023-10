Festival Regioni, Fedriga: “Autonomia opportunità per autogoverno responsabile”

“Siamo al secondo Festival delle Regioni 'L'Italia delle Regioni', dopo l'edizione di Milano, lo scorso anno, quest'anno in Piemonte a Torino qui il tema sono le infrastrutture sia materiali che immateriali che rappresentano un compendio delle sfide che il sistema paese dovrà affrontare da qui ai prossimi anni: dal Pnrr ovviamente per le infrastrutture fisiche, ma pensiamo a tutte le infrastrutture immateriali, le infrastrutture delle conoscenze, della formazione che sono fondamentali per rendere competitivo il paese. Da qui parte il confronto tra le regioni e dalle regioni verso il Governo, verso gli stakeholders''. Lo ha detto Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, alla vigilia dell'avvio a Torino della seconda edizione de ‘L’Italia delle Regioni’, festival nazionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Molti presidenti, ieri, hanno visitato il Villaggio delle Regioni in Piazza Castello, dove sono allestiti gli stand regionali dedicati alle eccellenze del territorio, con in programma incontri e spettacoli. Presente anche uno stand dedicato al Metaverso.

Presente anche Mattarella

Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Palazzo Reale a Torino all’apertura del 2° Festival delle Regioni e delle Province autonome. Dopo i saluti istituzionali la elazione del presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, anche governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. “L’autonomia può rappresentare, per tutte le Regioni, un’opportunità per un autogoverno responsabile del proprio sviluppo” ha detto Fedriga. “Sviluppo che non può prescindere dall’effettiva e universale erogazione delle prestazioni connesse ai diritti sociali – ha aggiunto – salute, istruzione, lavoro, e che non può non passare da quelle infrastrutture che connettono persone, saperi, conoscenza, capitali, merci. In altre parole, non può esserci sviluppo sociale ed economico senza infrastrutture”.

Metsola: “Il momento di stare uniti”

“Abbiamo fatto molta strada, ma troppe persone in tutta l’Unione sono difficoltà: troppe donne si trovano davanti a barriere ingiuste, troppi giovani stanno affrontando un futuro incerto. Dobbiamo mantenere le preoccupazioni dei nostri cittadini al centro di tutte le nostre azioni. Questo è il momento di restare uniti per dimostrare che i valori che ci legano come europei sono ancora molto più grandi di ciò che può dividerci” ha detto invece la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, in un messaggio in italiano inviato al Festival. “È nella solidarietà che l’Europa è più forte e migliore” e “lo vediamo oggi con la solidarietà degli europei nei confronti dell’Ucraina”, ha aggiunto Metsola.