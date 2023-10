Nel 2041 l’età media salirà a 50,9 anni e la popolazione attiva sarà poco oltre il 55%

Da qui al 2041 in Friuli Venezia Giulia, secondo le aggiornate previsioni demografiche dell’Istat, i residenti si ridurranno di 34.613 unità, passando da 1.192.322 a 1.157.709, con un’età media della popolazione che si attesterà a 50,9 anni, quando oggi è di 48,2.

Dalle previsioni, il dato che imporrà una riflessione anche al mondo del lavoro, è l’aumento di quello che viene definito indice di dipendenza strutturale, ovvero il rapporto tra popolazione in età non attiva (0-14 anni e 65 anni e più) e popolazione in età attiva, produttiva(15-64 anni. Oggi quell’indice si attesta a 62, nel 2041 a 82 e nel 2080 a 85.

Per capirci: se oggi le persone tra 15 a 64 anni rappresentano il 61,7% della popolazione residente in Fvg, nel 2041 la stessa percentuale scenderà a 55,1 e a 54,1 nel 2080. Gli over 65 che oggi rappresentano il 26,8 dei residenti, nel 2041 peseranno per il 34,1% e nel 2080 per il 34,9.

Le province di Trieste e Gorizia, sempre da qui al 2041, secondo le stime perderanno rispettivamente 3.830 (da 228.160 a 224.330) e 420 (da 137.873 a 137.453) residenti. Con una popolazione sempre più anziana, ma con le culle un po’ meno vuote. Nell’area giuliana la percentuale della popolazione considerata attiva, quella appunto tra i 15 e i 64 anni, passerà dall’attuale 60,6% al 55,9% del 2041, con un’età media che salirà dai 49,2 ai 50,1 anni.

Si registrerà un aumento dei nati, con una previsione di 1.449 fiocchi rosa e azzurri nel 2030 e 1.503 nel 2041 (nel 2022 i nati sono stati 858), con un tasso di natalità che passerebbe da qui a 18 anni da 6 a 6,7 per mille, mentre quello di mortalità dal 15,2 al 14,1 per mille.

La provincia di Gorizia, da qui al 2041, secondo le previsioni Istat vedrà un tasso di natalità passare da 6,3 a 7,5, con 1.028 nati, quando lo scorso anno sono stati 870. Il tasso di mortalità si ridurrà da 14 a 15,5. L’Isontino vedrà crescere l’età media da 48, 4 a 49,6 anni, mentre la fascia produttiva passerà percentualmente dal 61,7 al 55,3%.

Alessio Fornasin, docente di Demografia all’Università di Trieste e di Udine, spiega come «le previsioni demografiche possono essere di grande aiuto, ad esempio, per i policy makers, in quanto offrono un supporto per pianificare gli investimenti futuri, per stimare entrate e uscite, per ridefinire gli indirizzi programmatici e per adeguare l’azione politico-amministrativa in un arco cronologico che non sia quello immediato».

I bisogni di una popolazione anziana, ad esempio, «sono diversi dalla esigenze di una relativamente giovane – aggiunge il docente –, quindi anche le prestazioni socio sanitarie attese devono essere modulate, in armonia con la struttura della popolazione». L’indice di dipendenza, che in tutte e quattro le province del Fvg si prevede aumenti «racconta, in pratica – spiega Luigi Gui, docente di Sociologia generale all’Università di Trieste –, quanti soggetti dipenderanno da quelli che invece saranno in grado di sostenerli».

La natalità «sebbene in lieve miglioramento – valuta Gui –, non riesce a compensare la decrescita, quindi l’indice di dipendenza crescerà sempre di più. Non vanno dati segnali allarmistici, sia chiaro – aggiunge –, piuttosto è bene capire il modo in cui ci si farà carico crescentemente di coloro che non sono in grado di adempiere a tutte le loro funzioni di vita, che necessariamente dovrà cambiare». Il sociologo reputa «il servizio andrà a modularsi in modo diverso: andranno valorizzati i margini di autosufficienza delle persone, e ognuno dovrà concorrere il più possibile a mantenere bene se stesso e gli altri».