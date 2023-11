Ecco Nord Est Multimedia, la nuova voce ai territori

L a giornata di oggi è uno spartiacque: inizia a operare Nord Est Multimedia, società costituita da alcune delle principali famiglie imprenditoriali di Veneto e Friuli Venezia Giulia, in vista della costruzione di un Gruppo capace di raccontare e interpretare il Nord Est attraverso giornali cartacei, digitali, radio,tv e quante forme utili a diffondere buona informazione.

Anche il giornale che state leggendo fa parte di questo network. Anche questo giornale partecipa dunque a un disegno che pone all'attenzione dell'Italia una parte di Paese - il Triveneto appunto - che pesa il 15% del Pil nazionale e, non di meno, esprime una formidabile vitalità sul versante della cultura, della solidarietà sociale, della spinta all'innovazione nell'impresa.

Ebbene, a questa terra Nem si candida a dare voce: non una somma di voci minime, come è attualmente, ma una sola voce che veicoli la rappresentanza di quest’area, dei suoi protagonisti e dei suoi fenomeni, in primis a se stessa e, non di meno, all’Italia intera.

Dato il disegno d’impresa e la missione culturale che si candida a interpretare, Nem ha convocato un importante team incardinato sul Direttore responsabile Luca Ubaldeschi: 60 anni, proviene dalla Direzione dello storico quotidiano genovese Il Secolo XIX e ha maturato il proprio percorso professionale a La Stampa, essendone in particolare per molti anni vice direttore vicario. Ha l’esperienza e le competenze per interpretare un progetto ambizioso e solido. A lui e al suo staff, unitamente al corpo redazionale composto da 140 giornalisti, che sono il principale patrimonio di Nem assieme a tutti i dipendenti, il nostro forte augurio di buon lavoro.



L’Editore