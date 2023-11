Capotreno aggredita da un passeggero senza biglietto: offesa verbalmente e colpita con morsi e sputi

UDINE. Colpita e malmenata da un passeggero senza biglietto. Una capotreno di Udine è la protagonista di uno spiacevole episodio che si è verificato questa mattina, venerdì 10 novembre, a bordo di un treno tra le stazioni di Mestre e Mogliano Veneto.

A darne notizia in un comunicato le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Orsa Ferrovie, e Fast Confsal.

La capotreno, dunque, svolgendo il suo dovere, si è trovata coinvolta in un episodio spiacevole. «Mentre cercava di far rispettare le norme riguardanti i titoli di viaggio – si legge nella nota – è stata oggetto di un comportamento inaccettabile da parte di un passeggero privo di biglietto e documenti.

Nonostante il tentativo di risolvere pacificamente la situazione, la persona in questione ha reagito in modo violento e offensivo, arrivando a colpire l’agente a bordo con uno sputo e insulti, causando grave disagio e stress.

È cruciale sottolineare che la gravità di tali aggressioni non può essere valutata esclusivamente in base ai giorni di prognosi del pronto soccorso».

«Questi eventi mettono in luce – continuano le sigle sindacali – il crescente senso di insicurezza che il personale di bordo dei treni sperimenta, costretto a gestire situazioni complesse e spesso a fronteggiare dinamiche sociali senza un adeguato supporto. Questa situazione è ancora più critica in caso di disagi del servizio, come ritardi o altri problemi tecnici, nei quali il personale, nonostante non ne sia responsabile, subisce tutte le conseguenze, anche sotto forma di conflitti e tensioni».