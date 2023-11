Fidanzati scomparsi in Veneto, l’auto avvistata in Friuli Venezia Giulia. Un testimone: «Un forte litigio tra i due»

Proseguono, incessanti, anche in Friuli Venezia Giulia le ricerche dell'auto su cui potrebbe trovarsi una ragazza di 22 anni, Giulia Cecchettin, di cui si sono perse le tracce sabato sera, dopo essere stata vista per l'ultima volta in provincia di Padova in compagnia dell'ex fidanzato. Secondo quanto apprende l'ANSA, gli avvistamenti della vettura non sarebbero stati segnalati da passanti, ma registrati dagli occhi elettronici dei dispositivi di letture targhe installati in molti comuni. Il transito della vettura è stato verbalizzato al confine con il Veneto. Zona in cui i carabinieri hanno intensificato le loro ricerche, per ora senza esito.

L’auto è una Fiat Grande Punto di colore nero targata FA 015 YE. Chi la vedesse chiami le forze dell'ordine.

Il litigio prima di sparire

Una lite violenta, Giulia che grida e poi Filippo che con la forza la trattiene nell’auto che parte a gran velocità verso via Vigonovese. A raccontarla alla stampa è lo zio di Giulia, Andrea Camerotto. Alla scena, avvenuta alle 23.15 di sabato in un parcheggio di Vigonovo, vicino a dove abita la ragazza, assiste un vicino di casa di Giulia Cecchettin.

A trattenerla con la forza l’ex fidanzato Filippo Turetta, entrambi 22enni. Dei due ragazzi e dell’auto si sono perse le tracce. Sabato il testimone che assiste alla lite chiama il 112. Ma quando arriva la pattuglia dell’auto con i due ragazzi nessuna traccia. Poi il silenzio. I cellulari dei due risultano spenti.

Giulia giovedì doveva discutere la tesi di laurea in ingegneria a Padova. Sono ore d'ansia a Vigonovo nella casa della famiglia Cecchettin. Gino Cecchettin, il padre della giovane già domenica aveva lanciato forti sospetti sul ragazzo: «Lui non aveva accettato la fine del rapporto». I due, entrambi 22enni, compagni di corso all'Università, erano stati fidanzati per alcuni mesi. Poi la rottura della relazione, nell'agosto scorso.

Sul caso di Giulia i carabinieri hanno attivato il piano per le persone scomparse e stanno svolgendo ricerche in tutta la regione.

Piano che prevede il coinvolgimento delle forze di polizia, i vigili del fuoco e le protezioni civili dei vari comuni interessati. Il piano si sviluppa i vari step. Le ricerche si sviluppano in particolar modo partendo dall’ultimo luogo dove il cellulare del ragazzo ha dato un segnale, cioè Fossò.

La ricostruzione dell'incontro tra i due ragazzi, in un locale di un centro commerciale di Marghera, si è avvalsa delle immagini della videosorveglianza. Giulia aveva inviato un ultimo messaggio alla sorella, verso le 22.40, poi più nulla.

