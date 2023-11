Fine vita, l’intervento di Amato De Monte: avete mai parlato o chiesto cosa voleva chi sceglieva di morire?

Senza mai citare Eluana Englaro, la donna che ha accompagnato alla morte dopo 17 anni di vita vissuta in stato vegetativo, il direttore della Sores, Amato De Monte, si è soffermato sulla sofferenza dei pazienti e dei loro parenti condivisa nei 43 anni di permanenza nel reparto di Terapia intensiva, all’ospedale di Udine. Amato De Monte, l’anestesista che accolse il grido di dolore della famiglia Englaro, ieri, in commissione, ha affrontato gli aspetti etici piuttosto che quelli normativi e legislativi.

L’ha fatto con garbo ponendo una domanda:

Chi di voi si è confrontato con persone che chiedevano di essere aiutate a morire? Persone affetta da patologie irreversibili, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche intolleranti. Vi chiedo – ha esordito De Monte – se avete ascoltato le loro ragioni, ammesso che fossero in condizioni di dialogare

Nelle riflessioni di De Monte è emersa la drammaticità delle scelte fatte da coloro per cui vivere era sinonimo di sofferenza. Di fronte a queste richieste – sono sempre le parole dell’anestesista già direttore di Dipartimento – «non è pensabile dire ci prendiamo alcuni mesi di riflessione». Tutto questo per dire che «la proposta di legge di iniziativa popolare, se accolta, garantirà una maggiore libertà individuale quando una persona si trova di fronte a scelte così dolorose e così profonde». De Monte ha fatto notare che le cure palliative agiscono sulle condizioni fisiche ma non su quelle psicologiche, una situazione quest’ultima che non può essere trascurata da una legge che, sempre secondo De Monte, deve cogliere le sofferenze psicologiche: «Penso a colore che davanti a diagnosi con prospettive nefaste scelgono autonomamente il suicidio. Pur non trovandosi in condizioni cliniche estreme vogliono evitare tale eventualità». E nel ricordare che in Canada nel 2020 su 12 mila richieste in 9 mila 950 sono ricorsi al suicidio assistito, mentre in Oregon nel 2022 il 47 per cento dei richiedenti ha completato il percorso, l’anestesista ha chiuso il suo intervento leggendo una frase del cardinal Martini.

Le parole di De Monte sono state particolarmente apprezzate dalla consigliera Rosaria Capozzi (M5s), mentre Enrico Bullian (Patto) ricordava che la sua mozione vuole «trovare risposte a esigenze della società. Sul testamento biologico la bocciatura è servita a sbloccare il Parlamento. Oggi può accadere lo stesso». Il consigliere del Patto-Civica non condivide la posizione dei giuristi: «È doveroso trovare procedure uniformi a livello di aziende sanitarie. È questo il tema su cui continuiamo a non dare risposte». Bullian ha precisato che la proposta del centro-sinistra «non è in contrapposizione con le cure palliative. La persona coinvolta, secondo noi, deve potersi autodeterminare e decidere cosa fare». Pure Serena Pellegrino (Avs) ha bocciato la posizione e rivolgendosi a Gigli ha aggiunto: «Non possiamo legiferare come se lo facessimo per noi stessi. Stiamo parlando di una mozione e di una legge e gli interventi di natura etica sono fuori tema». Inevitabile la difesa degli esperti da parte del presidente Carlo Bolzonello e di Andrea Cabibbo (Fi) il quale ha avvertito: «La vera civiltà e libertà di scelta saranno realizzate con una compiuta attuazione delle cure palliative, dell’assistenza domiciliare e del sostegno alla sofferenza attraverso la cura, le relazioni umane e la fiducia nella scienza».