Pegah Moshir Pour: quando le donne devono pagare anche per essere vittime

UDINE. Quante parole manomesse, quante frasi colpevolizzanti e giudicanti accompagnano la narrazione dei casi di violenza di genere, dalla molestia, allo stupro fino al femminicidio?

Quante volte le donne che denunciano sono chiamate a rispondere del loro comportamento, come se la colpa della violenza subita fosse loro: come eri vestita? Avevi bevuto? Lo hai provocato? Il filo rosso della violenza di genere ha solide basi in un sistema di valori e di potere che imputa alla vittima la responsabilità di quanto le accade e ogni parola, ogni domanda è spesso uno schiaffo che allontana dalla verità e ferisce con violenza chi la violenza l’ha già subita.

Sabato 18 novembre, alle 21, al teatro Palamostre di Udine, in un incontro aperto al pubblico, in programma per Fake News Festival, un approfondimento per comprendere cosa sia il “victim blaming” e quali e quante siano le responsabilità di chi guarda, giudica, scrive.

“Se l’è cercata”, titolo dell’appuntamento, vedrà in dialogo con la giornalista Marinella Chirico, Giulia Blasi, scrittrice e formatrice, attivista per la condizione femminile, autrice di diversi romanzi e dei saggi “Manuale per ragazze rivoluzionarie”, riferimento di una generazione di giovani femministe, e “Rivoluzione Z” e di “Brutta – Storia di un corpo come tanti”, editi da Rizzoli e Pegah Moshir Pour, insignita a Palazzo Montecitorio del premio Internazionale Standout Woman Award e inserita nella lista dei 100 innovatori e innovatrici che hanno fatto la differenza nel 2022 di StartupItalia. In prima fila nella divulgazione social in seguito alla morte di Mahsa Jina Amini e nella denuncia del regime islamico.

Quando è iniziato il suo impegno in tema di diritti?

«Sono attivista fin dall’età di 15 anni ma non ne ero consapevole. Sono sempre stata attiva raccontando le ingiustizie che stavo subendo. Dallo choc culturale che ho vissuto nel momento in cui ho fatto il viaggio Iran-Italia, dagli stereotipi con cui ho dovuto avere a che fare, fino agli anni in cui ho scoperto di non essere cittadina italiana e volevo raccontare alle persone cosa vuol dire sentirsi italiani senza essere riconosciuti come tali. Da lì non ho più smesso, sono diventata rappresentante degli studenti all’Università, poi ho aperto vari collettivi e associazioni sul tema della violenza di genere. Adesso sta prendendo forma quello che faccio da 17 anni».

Qual è la responsabilità della stampa nella narrazione della violenza di genere?

«A volte i media giustificano e rendono più “umano” il colpevole della vittima. La narrazione di alcuni giornalisti deve cambiare. Bisogna tutelare la vittima sempre, proteggere le minorenni da un eccesso di esposizione mediatica e dall’attenzione estrema. Non si deve fare pornografia del dolore. Continuiamo ad alimentare una società patriarcale, maschilista e misogina anche attraverso il linguaggio. Anche le donne a volte sminuiscono le donne, ad esempio quando si definiscono al maschile, perché temono di non essere prese in considerazione professionalmente. Bisogna invece sottolineare le diversità, perché sono un valore, non un disvalore. Vorrei spronare ragazzi e ragazze a intervenire quando sono testimoni di comportamenti inopportuni. Se qualcuno fa complimenti sgraditi, o commenti o importuna una ragazza per strada o al lavoro, bisogna che chi gli sta intorno reagisca».

Come possiamo far crescere ed educare le nuove generazioni rispetto ai temi della parità e del rispetto?

«La disparità di genere si vede fin da piccoli. Alle ragazze si dice di non uscire da sole, ai ragazzi non si danno limiti. È sbagliato tutto. Mi auguro che i genitori facciano capire ai loro figli che bambini e bambine sono uguali e che diano a loro pari possibilità di scelta. Siamo in un Paese democratico. È importante insistere ad inserire nei piani di studio l’educazione sessuale ed emotiva. In una scuola come quella italiana è possibile. Dobbiamo dare sempre più conoscenze ai ragazzi. Tante lacune portano a dei disastri. In Italia purtroppo ogni due giorni sentiamo parlare di un femminicidio. È importante fare educazione e fare informazione nella scuola. Dove i ragazzi passano così tante ore è importante esserci».