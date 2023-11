Elena Cecchettin contro il ministro Salvini: “Dubita della colpevolezza di Turetta. Questa è violenza di Stato”

Lo ha scritto in una storia su Instagram, la sorella di Giulia a seguito di un post del ministro Matteo Salvini in cui aveva scritto, facendo riferimento all'arresto di Filippo Turetta in Germania, "se colpevole, nessuno sconto di pena e carcere a vita"