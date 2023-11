La ricostruzione dell’omicidio di Giulia: a Fossò trovato un coltello con la lama spezzata. Il corpo, coperto con un sacco, colpito da una ventina coltellate

L’arma è stata trovata in via V Strada a Fossò, dove ha avuto inizio l’orrore del femminicidio di Giulia Cecchettin. L’assassino ha trasportato la ragazza per cento chilometri, il suo corpo colpito con venti coltellate

Roberta De Rossi