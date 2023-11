Giulia Blasi al Fake news festival: "Hanno detto che Giulia se l'è cercata, ma lui l'ha ammazzata"

"Hanno detto che Giulia, di cui hanno trovato il corpo in un orrido vicino Barcis, se l'è cercata solo perché ha incontrato l'ex. Ma lei non se l'è cercata, lui l'ha ammazzata". Si scaglia contro le parole che spesso vengono utilizzate da media e cittadini Giulia Blasi, attivista e scrittrice, ospite nella serata conclusiva del Fake News Festival dedicata alle bufale sulla violenza di genere. "Ogni donna che è viva se l'è cercata. Ma non si tratta di questo. Si tratta di chi compie volontariamente un'azione e non di chi incontra l'ex"

