Omicidio di Giulia Cecchettin, il suo corpo sotto una pietra: la ricostruzione sul luogo del ritrovamento

Erano le 3 del mattino di domenica 12 novembre, a quattro chilometri circa da Piancavallo, in Comune di Aviano. Buio presto, temperatura prossima allo zero. Ma Filippo Turetta, l'omicida di Giulia non ha avuto paura, né ripensamenti. Facendosi forse luce con i fari dell’auto o con una torcia, s’è avventurato lungo una piccola traccia fra gli alberi, di certo in equilibrio precario, con la giovane morta addosso. Rischiando a più riprese una caduta, mettendo in pericolo la sua stessa vita, perché cadere in un posto così e magari rimanere immobilizzato, a una ventina di metri dal ciglio di una strada dove non passa mai nessuno – in particolare d’inverno –, in una zona disabitata, camminando su pendio ripido, scivoloso, ghiacciato, al buio e al freddo, può risultare fatale. Ecco la nostra ricostruzione sul luogo del ritrovamento del corpo della ragazza tra Barcis e Piancavallo (Videoproduzioni Petrussi, a cura di Bruno Oliveti)

02:56