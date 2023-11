Il destino parallelo di due famiglie, il messaggio del papà di Filippo a quello di Giulia: «Chiedo perdono»

I due papà si sono messaggiati. Nicola Turetta: «Filippo dovrà pagare per quello che ha fatto». I genitori del ragazzo hanno partecipato in posizione defilata anche alla veglia per Giulia. Lo zio di Giulia: «Piangeva e ci ha chiesto perdono»