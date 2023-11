Pericolo di fuga, alterazione delle prove e il rischio di azioni «violente verso altre donne»: i contenuti chiave dell’ordinanza su Turetta

«Totale incapacità di autocontrollo, inaudita ferocia, disumanità»: i contenuti dell’ordinanza di custodia in carcere. Lui le aveva messo lo scotch sulla bocca, Giulia Cecchettin ha lottato per 22 minuti. Trasmessa la richiesta di estradizione alla Germania, il ragazzo è in isolamento