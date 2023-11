Omicidio di Giulia Cecchettin, disposta l’estradizione per Turetta: sarà trasferito in Italia

Il tribunale tedesco ha disposto l'estradizione per Filippo Turetta. La decisione sarà comunicata al Ministero della Giustizia che chiederà a Ministero dell'Interno di disporre il trasferimento in Italia di Turetta.

Antonio Tajani, ministro degli Esteri: «ll tribunale tedesco ha disposto l'estradizione di Filippo Turetta. Ringrazio la giustizia tedesca per i tempi rapidi con i quali ha operato, la nostra Ambasciata e le forze dell'ordine che stanno lavorando ininterrottamente per questo obiettivo»

Nelle scorse ore l’avvocato Emanuele Compagno, legale d’ufficio di Filippo Turetta, ha valutato insieme ai genitori se partire per la Germania o meno: «Sto valutando in queste ore se andare, bisogna capire se una volta lì mi faranno vedere Filippo, quindi riconosceranno quella che è la mia nomina come legale, altrimenti sarebbe più opportuno rimanere qui e seguire le cose che vanno seguite».

L’avvocato si sta già preparando con un pool difensivo che potrebbe essere utile alla difesa del ragazzo. In particolare è già in contatto con quattro figure che potrebbero fungere da consulenti: un medico legale, un neuropsichiatra, un tecnico informatico e un traduttore. Con Turetta però al momento non è ancora riuscito a parlare. «So solo che è molto stanco e provato dalla situazione. Ho parlato con il collega tedesco che non mi ha raccontato la situazione, dice che sarà Filippo a parlarmene e quindi aspetteremo di metterci in contatto con lui», continua. «Penso comunque che nel carcere tedesco se ha bisogno di qualcosa gli venga fornito, la Germania è un paese molto civile. D’altra parte però lui non conosce il tedesco e ci sarà sicuramente difficoltà a dialogare con le autorità. Mi auspico che come succede da noi gli abbiano dato un traduttore».