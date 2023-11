Una maglietta per onorare Giulia e poi il silenzio in tutte le aule: le iniziative nel Pordenonese

PORDENONE. Anche una maglietta per ricordare Giulia: con la dedica “Indosso la libertà” degli studenti dell’Isis Zanussi nell’indirizzo moda, a Pordenone. «Un inno alla libertà dalle violenze di genere in collaborazione con l’Ascom – dicono i docenti Enrico Busato, Chiara Consalvo, Monica Favella –: le magliette saranno in vendita nella nostra scuola questo sabato, nella giornata di scuola aperta». Il ricavato servirà per sostenere l’associazione “In prima persona - Uomini contro la violenza sulle donne” che promuove iniziative per sensibilizzare gli uomini contro la violenza alle donne.

Un minuto commosso di silenzio, Alle 11 per Giulia Cecchettin e un progetto a tappe contro la violenza di genere, nello Zanussi che è gestito dal dirigente Piervincenzo Di Terlizzi. La scuola è nella mappa Gender 2023 nazionale degli istituti con la “carriera Alias” per gli studenti che sono in transizione di genere e cambiano nome. «L’associazione “In prima persona - Uomini contro la violenza sulle donne” è nata a Pordenone per iniziativa di un gruppo di uomini che intende promuovere la cultura della non violenza – ricorda la vicaria Giovanna Fonda –. I ragazzi vogliono confrontarsi, hanno voglia di parlare e il progetto per lo Zanussi “La differenza fra me e te” è nato in collaborazione con la cooperativa Il Piccolo Principe: la finalità è di sensibilizzare i giovani al tema della violenza di genere».

Educazione al rispetto e tante emozioni in circolo in sessanta secondi di silenzio nelle scuole. «Un minuto importante – ha detto la dirigente Simonetta Polmonari – all’Isis Marchesini a Sacile per condividere la lotta contro tutte le violenze e il femminicidio». Una ondata emotiva con le mani intrecciate di tanti studenti che in sessanta secondi ha ritmato le parole non dette, il dolore e la rabbia verso quello che è stato un femminicidio in grado di colpire ancora più nel profondo, la coscienza degli adolescenti. «Con i docenti e gli studenti vogliamo condividere tante domande sulla giustizia, la cultura del rispetto, l’educazione alla cittadinanza e molto di più – ha indicato la dirigente Rossana Viola – nel nostro liceo Leopardi-Majorana».

Il silenzio che dura un minuto fa rumore. «Diciamo no alla mattanza che vuole una donna uccisa circa ogni 48 ore in Italia – hanno detto i liceali a Pordenone – nel nome di Giulia Cecchettin e per tutte le donne vittime di violenza».

Un minuto di silenzio è un impegno per sempre: questo sabato nelle scuole il confronto andrà avanti per trovare orizzonti di senso nella relazione maschile-femminile. «Ci siamo trovati nell’atrio del liceo artistico Galvani – ha segnalato il dirigente Enrico Quattrin – per condividere un impegno al rispetto e alla condanna delle violenze». L’ennesimo femminicidio ha scosso le coscienze di quanti hanno visto in Giulia Cecchettin una figlia, sorella, amica, studentessa. «La vicenda di Giulia è un crimine atroce – è la nota del docente di greco Paolo Venti –. Ma attenzione non deve essere un contenitore per rivendicazioni politiche e di diritti femminili che non c’entrano».