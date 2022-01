La vera arma contro Omicron? Le cellule T

Da quando sono arrivati i vaccini per la prevenzione di Covid-19 gran parte dell'attenzione mediatica - ma non solo - si è concentrata sugli "anticorpi". "Dottore, secondo lei sono tanti o pochi?". "Me lo faccio un sierologico?" sono tra le domande più gettonate in chi ha ricevuto la vaccinazione. Eppure, accanto a questi componenti fondamentali del sistema immunitario, ce ne sono degli altri altrettanto fondamentali per combattere l'infezione da Sars-Cov-2: le cellule T.