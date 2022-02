Immunità naturale o artificiale? Una domanda che ha poco senso: ecco perché

Spesso si dibatte riguardo quale immunità sia superiore: se quella naturale o quella artificiale indotta dal vaccino. Questa domanda è però mal posta: infatti, la risposta immunitaria del nostro corpo è una sola.

Con risposta immunitaria si intende quell'insieme di meccanismi di difesa messi in atto dal nostro sistema immunitario in risposta ad un patogeno. Il nostro sistema immunitario non distingue se lo stimolo è reale, come nel caso dell'infezione virale, oppure artificiale, come nel caso della somministrazione del vaccino. In entrambi i casi il nostro corpo svilupperà una risposta immunitaria, ma queste risposte sono comparabili?

Se si dovesse rispondere in maniera secca alla domanda "è meglio la risposta immunitaria data dal vaccino o quella dell'infezione naturale?" la risposta sarebbe il vaccino per almeno due motivi : il rischio associato alla vaccinazione è infintamente minore di quello collegato all'infezione naturale ed inoltre la risposta immunitaria generata dal vaccino è molto più omogenea di quella disordinata e spesso inefficace dell'infezione naturale. Immunità di gregge, ancora non ci siamo di Aureliano Stingi 07 Febbraio 2022 Covid Watchdi Aureliano Stingi

Il rischio dell'infezione

Non c'è bisogno di ricordare quali siano i rischi che caratterizzano l'infezione da Sars-CoV2: si spazia da una malattia sintomatica simile a una brutta influenza fino ai casi più gravi di polmonite bilaterale e morte. Sappiamo che virtualmente il Sars-CoV2 infetta qualsiasi organo del corpo e le conseguenze possono essere anche molto protratte nel tempo come nel caso del Long-covid. Oltre ai sintomi classici della Covid19, prettamente respiratori, ricordiamo anche la presenza di tutta una serie di sintomi, fortunatamente più rari, cardiovascolari.

Si stima infatti che il rischio di sviluppare una miocardite o pericardite (rispettivamente, l'infiammazione del cuore e della membrana che lo riveste) in seguito ad un'infezione da Sars-CoV2 sono circa 1500 per milione. Inoltre si è osservato anche un aumento del rischio di trombosi, di infiammazione dei vasi sanguigni, di aritmie ed, infine, ischemie.

Una risposta estremamente eterogenea

Oltre agli evidenti rischi associati all'infezione naturale dobbiamo considerare l'eterogeneità della risposta immunitaria nella popolazione. Infatti se, da un lato, il vaccino è un prodotto farmaceutico standardizzato e identico per tutta la popolazione, il virus è un organismo vivente che ha sviluppato tutta una serie di meccanismi per evadere, ridurre e ogni tanto spegnere la risposta immunitaria.

In alcuni soggetti l'infezione da Sars-CoV2 riduce la risposta immunitaria innata. Il virus infatti possiede delle proteine che sono in grado di ridurre tutti quei meccanismi messi in atto nelle primissime ore dopo l'infezione: febbre, infiammazione, reclutamento globuli bianchi etc.

Numerose pubblicazioni riportano casi di pazienti asintomatici che non hanno sviluppato anticorpi neutralizzanti, suggerendo quindi un'alta predisposizione alla reinfezione e rischio di malattia sintomatica.

Anche se non esiste una vera e propria correlazione positiva tra presenza di sintomi e produzione di anticorpi è noto che l'infezione da Sars-CoV2 non evochi in tutti la stessa quantità di anticorpi. Inoltre, in alcuni casi, l'infezione da Sars-CoV2 può generare pericolosi autoanticorpi che possono contribuire al danneggiamento di organi o all'insorgenza del Long-covid. Long Covid: il perché dei tanti sintomi senza spiegazione di Aureliano Stingi 31 Gennaio 2022 Covid Watchdi Aureliano Stingi

Esistono anche dati riguardo l'abilità di Sars-Cov2 di inibire la formazione di linfociti B e sappiamo che queste cellule del sistema immunitario sono fondamentali per la produzione degli anticorpi.

Sars-CoV2 è in grado di interferire con lo sviluppo dei centri germinali, sorta di "palestre" dove i linfociti B vengono allenati a combattere il virus.

Esistono infine evidenze che indicano come Sars-CoV2 sia in grado di spegnere o anergizzare i linfociti T, i cecchini del sistema immunitario deputati ad eliminare le cellule infettate dal virus.

I meccanismi riportati rappresentano solo alcune delle strategie utilizzate dal virus per interferire con la nostra risposta immunitaria, perseguendo il proprio unico obbiettivo che è quello di infettare e replicarsi quanto più possibile.

I soggetti guariti sono protetti?

In media i soggetti guariti sviluppano una buona risposta immunitaria e la protezione conferita dalla guarigione è paragonabile a quella da vaccino ma, a causa degli innumerevoli meccanismi elencanti, è indicato vaccinarsi dopo la guarigione.

Il vaccino infatti garantisce un'ottima stimolazione del sistema immunitario innato grazie agli adiuvanti, una produzione sostenuta di anticorpi neutralizzanti e altissimi livelli di linfociti B e T che sono fondamentali per la memoria immunitaria e per contrastare la malattia severa.

Il vaccino inoltre, seppur non esente da rischi, presenta dei rischi che sono infinitamente minori rispetto all'infezione naturale.

Take Home Messages:

1) non esistono un'immunità naturale o artificiale, cambia solo il modo con cui si evoca la risposta immunitaria

2) L'immunità evocata dall'infezione è estremamente eterogenea e spesso non sufficiente a garantire una protezione futura

3) Il vaccino assicura un'ottima risposta immunitaria duratura nel tempo ed è raccomandato anche ai soggetti guariti

REF:

https://www.nature.com/articles/s41591-022-01689-3

https://www.nature.com/articles/s41586-021-03631-y

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867420310679

https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/27/9/21-1042_article

Aureliano Stingi, dottore in biologia molecolare lavora nell'ambito dell'oncologia di precisione. Collabora con l'Organizzazione Mondiale della Sanità nella battaglia contro le fake news a tema Covid-19

Twitter: @AurelianoStingi Instagram: Aureliano _Stingi