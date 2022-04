Bollini rosa, ecco gli ospedali a misura delle donne

Il 22 aprile torna la Giornata nazionale per la salute della donna. Un appuntamento giunto alla settima edizione, che cade nel giorno di nascita di una delle più celebri italiane: Rita Levi Montalcini. Come è ormai tradizione, ad accompagnare l'evento torna anche l'Open Week promosso da Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere): per una settimana, dal 20 al 26 aprile, gli ospedali della rete del Bollino rosa offrono visite, esami, consulenze e incontri gratuiti, per promuovere informazione, prevenzione e cura delle patologie femminili.