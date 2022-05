Covid, nel mondo vaccinate 2 persone su 3 ma nei paesi poveri solo il 16 per cento

Quasi i due terzi della popolazione mondiale hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid, ma solo il 16% di chi vive in Paesi a basso reddito ha avuto un'iniezione. E 166 nazioni non hanno ancora raggiunto il 70% di persone immunizzate, l'obiettivo che il mondo si era dato entro la metà di quest'anno.

Le buone notizie sono che finalmente l'approvvigionamento di vaccini non è più un problema, neppure per i Paesi poveri, che grazie a Covax (il programma globale dell'Oms per l'accesso equo all'immunizzazione), hanno già ricevuto 1,5 miliardi di dosi.