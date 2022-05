Covid: anche gli asintomatici infettano, ma il 66% in meno di chi invece i sintomi li ha

Quando il Covid arriva e intacca il nostro organismo, non sempre fa "rumore". Capita che i sintomi non ci siano. E Omicron ne è l'esempio, vista l'alta capacità di infettare che dimostra, accompagnata però dal basso impatto che spesso scatena sul nostro sistema immunitario. Di conseguenza gli asintomatici portano in sè il virus, si muovono, incontrano altre persone, stazionano anche a stretto contatto con il prossimo.