Quanto fa bene lo sport ai bambini con epilessia

Un tempo era scoraggiata. Oggi invece l'attività fisica è suggerita anche a chi soffre di epilessia per gli effetti benefici sul corpo e sulla mente. "La pratica dello sport non è preclusa a chi ha un buon controllo delle crisi, non ci sono particolari controindicazioni ma solo vantaggi dal punto di vista neurologico, medico, psicologico e sociale" assicura Maria Federica Pelizza, neuropsichiatra infantile della Neurologia e Neurofisiologia Pediatrica Azienda Ospedaliera - Università di Padova.