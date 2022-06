Nel genoma degli antenati una terapia personalizzata per il Covid

È una storia vecchia di milioni di anni, quella di un ingranaggio del nostro genoma che a seguito di un'infezione si riattiva e accende reazioni nel corpo umano: infiammazioni gravi, come le polmoniti, e una disfunzione immunitaria. Tutto è sfociato in una pandemia, come in un film Hollywoodiano. La risposta così violenta è quella che ha portato milioni di persone in terapia intensiva in tutto il mondo a causa del Covid 19.