Arriva l'influenza e colpirà duro: come proteggersi

Puntuale come un orologio, arriva la stagione influenzale. In realtà i primi virus influenzali quest'anno sono stati individuati già alla fine dell'estate, con un certo anticipo rispetto alla norma. E a guardare quello che è successo e sta ancora succedendo nell'emisfero australe, dove l'inverno è appena passato, non c'è da stare tranquilli.

L'influenza australiana

In Australia l'influenza ha colpito duro, come non si ricordava da almeno cinque anni. D'altronde dopo due anni di contatti sociali limitati e mascherine, il sistema immunitario si trova più esposto ai virus che durante la pandemia sono circolati meno. Influenza, attesi 7 milioni di casi di Letizia Gabaglio 29 Settembre 2022 di Letizia Gabaglio

Da qui l'allarme per le persone considerate fragili, anziani per primi. Già perché il 65% delle ospedalizzazioni e l'85% delle morti correlate all'influenza riguardano persone con più di 65 anni. D'altronde l'influenza aumenta di 100 volte il rischio di polmonite, di 10 di quello di infarto del miocardio e di 8 volte quello di ictus. E far peggiorare anche i disordini renali e il diabete. Il programma del Festival di Salute 2022 10 Ottobre 2022

Perché gli anziani rischiano di più

A causare la maggiore fragilità degli anziani non è solo la presenza di altre patologie, probabile in questa popolazione, ma l'invecchiamento naturale del sistema immunitario. Delle complicazioni legate all'influenza nei meno giovani parlerà Nicola Veronese, direttore scientifico della Società Italiana di Geriatria Ospedale e Territorio - Sigot - durante il Festival di Salute "La nuova era" che si terrà dal 20 al 22 ottobre all'Ara Pacis a Roma. L'incontro sarà anche l'occasione per parlare della campagna vaccinale insieme a Pier Luigi Bartoletti, vice segretario della Fimmg, e Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma. Vaccini, non dimentichiamo quelli per adulti e anziani: ecco quali fare e quando di Fabio Di Todaro 29 Settembre 2022 di Fabio Di Todaro

Medici di base e farmacisti in prima linea

Medici di medicina generale e farmacisti saranno infatti in prima linea nella corsa contro il tempo a vaccinare, anziani e non. È infatti negli studi dei medici di famiglia e nelle farmacie che i cittadini vanno per chiedere consiglio e capire come e quando vaccinarsi. Gli esperti lo spiegheranno sul palco: negli anziani il vaccino raccomandato è quello ad alte dosi o adiuvato, adatto proprio a sollecitare il loro sistema di difese che, per colpa dell'età, è piuttosto lento a rispondere agli stimoli.