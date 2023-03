la decisione della giunta

Adunata degli alpini, in centro a Udine saranno allestiti due villaggi con 139 stand: la mappa

La giunta ha definito il bando pensato per i venditori ambulanti: verranno venduti prodotti alimentari e non. Ciani: a Rimini questa opportunità non era prevista ma noi riteniamo sia un valore aggiunto

Cristian Rigo