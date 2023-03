I prezzi totali per appartamenti e per le stanze nei giorni dell'Adunata (a sinistra) e la mappa con i tariffari - a notte - ancora disponibili a Udine e in provincia

Chi, in questi giorni, prova a prenotare deve rassegnarsi ad accettare una sistemazione fuori dal capoluogo, optando addirittura per Jesolo e Bibione. In città gli alloggi disponibili arrivano a costare, per tre notti, anche 2800 euro. Oltre 1500 a Gonars

Giacomina Pellizzari