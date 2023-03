Adunata degli alpini, è attiva l’App ufficiale: mappe, programma e informazioni utili direttamente sul cellulare

È attiva la App dedicata all’Adunata nazionale degli alpini, in programma a Udine dall’11 al 14 maggio. Si chiama proprio “Adunata Alpini” ed è scaricabile sugli smartphone attraverso gli App Store Apple o Android.

Lo scopo è di consentire ai partecipati all’evento (si stimano oltre 500 mila persone) di orientarsi in città avendo accesso rapito al programma, ai luoghi della festa, ai servizi, ai partner. Nell’App si trovano le notizie relative all’Adunata, le mappe, il programma, il decalogo di comportamento (stilato per evitare gli spiacevoli episodi sollevati durante l’ultima Adunata alpina di Rimini), i partner dell’evento.

Le date, il logo, le aree attrezzate dove dormire: cosa c’è da sapere sull’adunata degli alpini a Udine 11 Marzo 2023 la guida

Tra le informazioni già disponibili, quelle relative al parco Moretti, dove sorgeranno un ospedale da campo e la Cittadella degli alpini, alcune aree ristoro, i punti riservati alla vendita del merchandising e il luogo scelto per la tribuna autorità (piazza Primo Maggio).

Per quanto riguarda il percorso ufficiale, come indicato nell’Applicazione, l’ammassamento per la sfilata di domenica è previsto in via San Daniele, con la partenza vera e propria che avverrà da piazza Osoppo e poi, lungo il centro, fino a raggiungere la parte conclusiva di via Aquileia, verso piazzale D’Annunzio. La App sarà aggiornata dall’Ana nazionale man mano che ci si avvicinerà all’evento.