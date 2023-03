Un murale per l’Adunata decora la sede degli alpini: l’omaggio di Mestroni a tutte le penne nere

Ha sempre avuto ammirazione per gli alpini «perché con i loro valori e con le loro attività dimostrano di essere un esempio per molti, un punto di riferimento per l’intera comunità».

E per questo ha deciso di dedicare alle penne nere un murale realizzandolo sulla parete della sede del gruppo Ana di Premariacco prima dell’adunata in programma a Udine dall’11 al 13 maggio.

Se la ricorda ancora l’adunata del 1996 in città l’artista udinese Simone Mestroni. «Allora ero un bambino – racconta – eppure l’adunata ebbe un forte impatto su di me. Ho impressa nella mente la sfilata degli alpini e tanti bei momenti vissuti».

Per questo ha accolto con entusiasmo la proposta degli alpini di Premariacco di realizzare un murale. «Ho pensato che fosse importante realizzarlo – prosegue Mestroni – in tempo per l’adunata anche per accogliere al meglio gli alpini di Vicenza che sono gemellati con il gruppo di Premariacco e che qui troveranno ospitalità. E così mi sono messo all’opera».

Il sogno di Simone: Udine città della poesia

Mestroni, che dal 2018 a Udine ha avviato il progetto “Città Della Poesia” realizzando più di 25 tra murale e decorazioni sulle serrande di edicole e locali pubblici, con dediche a grandi autori e poeti del passato, senza dimenticare il grande murale di Giosuè Carducci, che si può ammirare sulla facciata di un condominio di viale Afro Basaldella, si è messo subito al lavoro. Sullo sfondo le Alpi, in primo piano un alpino con il suo fidato asino.

Ci ha impiegato due giorni per realizzare un’opera di tre metri per tre. «È stata davvero una bellissima esperienza – afferma infine –. Durante la realizzazione del murale molti cittadini si sono incuriositi, c’è chi mi ha portato il caffè. Si respirava proprio un senso di comunità profondo. Ricorderò questi due giorni sempre con un grande piacere».

Un murale, dunque, che è diventato l’opera di un gruppo, quello delle penne nere di Premariacco. E quello di un intero paese. Che attende, come tutto il Friuli, di vivere l’adunata nazionale degli alpini.