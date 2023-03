Racconti di naja, le storie dei nostri lettori

La naja. Molti degli alpini ricordano con nostalgia quel periodo lontano e vicino, fatto di fatica e impegno ma ricco di emozioni e di valori sinceri quali l'amicizia, il senso di appartenenza, la solidarietà e la condivisione fraterna.

Aspettando la 94esima adunata nazionale degli alpini, in programma a Udine dall’11 al 14 maggio, abbiamo deciso di creare un album di ricordi aperto e condiviso con tutti i nostri lettori a cui chiediamo di inviarci i racconti e i ricordi di quegli anni di naja, le amicizie e gli aneddoti in caserma.

Come fare?

Abbiamo aperto un portale per le raccogliere le vostre storie: basta accedere qui e compilare il modulo con tutte le informazioni richieste.



Orgogliosi di dire “Alpin jò mame”

«Codroipo, 8/1995: "Battaglione Alpini 'Vicenza'": un anno strano in cui si visse la dismissione della nostra caserma in primis e la fine della "naja di 12 mesi". Gli scaglioni successivi al mio, progressivamente, cominciavano a fare un mese in meno, fino alla decadenza dell'obbligo un anno dopo. Fu un periodo particolare, in cui il servizio militare sembrava perdere importanza: lo vivevamo come "parcheggiati", specialmente negli ultimi mesi in cui non arrivavano più reclute e noi eravamo solo impegnati ad archiviare le carte prima della chiusura definitiva; posso dire, però, che se una cosa rimase intatta nonostante tutto fu lo spirito di appartenenza al corpo, magari non capito da tutti durante il periodo del servizio militare, ma certamente compreso appieno negli anni successivi, quando, ritrovandosi, anche quelli più reticenti erano alla fine orgogliosi di dire "Alpin jò mame"!»

Alex Michieli, 49 anni, Udine